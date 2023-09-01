Пропутінський фронтмен гурту "Звери" їздив до Криму за іншим паспортом

Російський музикант Роман Білик. Фото: Google

Напередодні фронтмен російського гурту "Звери" Роман Білик "перевзувся" та декілька разів виступив перед окупантами на тимчасово окупованому Донбасі. До цього новоспечений путініст не підтримував війну в Україні та не відвідував Крим. Втім, як запевняє колишня концертна директорка гурту Валерія Агапова, це не правда.

Про це вона розповіла в інтерв’ю видання "Холод".

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Вона запевняє, що 45-річний пропагандист намагається всидіти на двох стільцях, догодити всім і все робить заради грошей та власного комфорту. За словами Агапової, останнім часом Білика часто бачили в Лондоні. Він виступає перед російськими олігархами-утікачами.

Колишня концертна директорка гурту "Звери" запевняє: Роман таємно виступав на приватних заходах в окупованому Криму.

"В інтерв'ю українським виданням Рома на питання про Крим закочував очі та стверджував: "Ми туди не їздимо". Ми й не їздили, а він літав туди за другим закордонним паспортом і стежив, щоб ніхто не викладав фотографії в соцмережах — так він уникнув потрапляння в базу "Миротворця". Я просила літати через Білорусь та Україну. Він відмовлявся. Чи бентежило це мене? Так. Але моє завдання було відповідати європейським, канадським, американським та українським промоутерам: "Звери" в Криму не грають", що було правдою. Він справді літав без групи", — заявила вона.

Російський музикант Роман Білик. Фото: Google

Агапова запевняє, що вона робила все можливе, аби фронтмена любили і ліберали, і патріоти, і опозиціонери, і українці, і французькі музичні критики.

"Я точно розуміла, що Рома це не слова, а цифри. На школу в Лондоні, на всі квартири, на бізнес-амбіції дружини, на вечірки, на перельоти бізнес-класом на дачу на Канарських островах. Цифри Роми Звіра — це гонорар, що збільшився після "Я проти війни" і ще більш виріс за нинішнє "Я — за". Європейський концерт — від 10 тисяч євро. Американський — від 15 тисяч доларів. Російський — до 25 мільйонів рублів (260 тисяч доларів. — Ред.). Цифри в Росії для гурту "Звери" не закінчаться. Збитому льотчику начхати куди падати", — підсумувала Валерія.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк висміяв російський гурт "Звери" за виступ на фронті для окупантів. Також ми розповідали, що путініст Тіматі викупив мережу піцерій, яка вирішила залишити ринок Росії.