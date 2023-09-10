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Приходько "разгромила" мужа Жанны Фриске, посетившего оккупированный Мариуполь

10 сентября 2023 17:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Приходько "разгромила" мужа Жанны Фриске, посетившего оккупированный Мариуполь
Певица Анастасия Приходько. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Российский телеведущий с белорусским гражданством Дмитрий Шепелев снял в оккупированном Мариуполе свою программу о животных. Он дал интервью одному из федеральных телеканалов. Первой в украинском шоу-бизнесе на это отреагировала Анастасия Приходько.

Она опубликовала сториз в своем Instagram.

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В анонсе проекта "В кругу друзей", автором и ведущим которого является Шепелева, говорится о волонтерах Мариуполя и животных, оставшихся без хозяев из-за войны. Шепелев, конечно, не стал уточнять, кто именно уничтожил город.

Шепелев в Ивано-Франковске
Дмитрий Шепелев в оккупированном Мариуполе. Скриншот: Google

Приходько отметила, что много лет знала и работала с мужем умершей солистки группы "Блестящие", Жанны Фриске. Анастасия долгое время строила карьеру в России, а также представляла эту страну на конкурсе "Евровидение-2009" в Москве. Поэтому не раз пересекалась с Шепелевым.

"Это человек, который продаст свою маму за деньги. Он стал любовником одного из влиятельных людей, чтобы получить работу на канале. И как липучка липнет ко всем, кто даст ему деньги. Гавно ты", — заявила Приходько.

Приходько о Шепелеве
Анастасия Приходько о Дмитрии Шепелеве. Скриншот: Instagram

Сам Шепелев долгое время работал на украинском телевидении. А в начале полномасштабной войны извинился перед украинцами и намекнул, что выступает против кровавой политики Кремля.

"Мне особенно страшно, что я сейчас отвез сына в школу, а мои друзья в Киеве и других украинских городах ходят в бомбоубежище. Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Извините, друзья-украинцы, извините. Только такое не прощают", — написал в начале полномасштабной войны Шепелев, риторика которого резко изменилась.

Напомним, ранее мы писали, что пропутинский фронтмен группы "Звери" Роман Билык ездил в Крым по другому паспорту. Также мы рассказывали, что путинист Тимати выкупил сеть пиццерий, которая решила покинуть рынок России.

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