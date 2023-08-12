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Приходько висловилась проти перекладу пісень з російської на українську

12 серпня 2023 08:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Приходько висловилась проти перекладу пісень з російської на українську
Співачка Анастасія Приходько. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співачка Анастасія Приходько часто коментує діяльність колег по шоу-бізнесу, які від початку російської агресії проти України 2014 року продовжували виступати у РФ. У новому інтерв’ю артистка торкнулася теми перекладу пісень з російської мови на українську. Щодо цього в Приходько залізна позиція.

Про це Анастасія розповіла в інтерв’ю блогерці Аліні Доротюк на її однойменному YouTube-каналі.

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Приходько проти перекладу

В інтерв’ю Анастасія та Аліна обговорювали зокрема музичних виконавців, які почали активно перекладати  свої хіти на українську. Для прикладу Приходько навели Дмитра Монатіка (MONATIK), який напередодні визнав, що виступи у РФ та композиції російською допомагали розкрутці артиста. 

"Хлопче, я з 2014 року відмовилась від усього. Від матеріалу. Коли там просили, ще часи були не такі важкі, то так, я співала на свята. Були і "Безответно" і все таке інше. Але перепрошую, коли ракети, коли вже вся Україна, то давайте вже боротися за державність. А не намагатися всидіти сракою на двох стільцях", — заявила Приходько.

Анастасія саркастично назвала хіт Монатіка "Мокра дівчина" солідним українським репертуаром та заявила, що вона не розуміє, навіщо артисти перекладають пісні. На думку Приходько минуле треба залишити у минулому, а зараз створювати новий матеріал.  

"Українець — він безстрашний, а в них страх, як в музикантів. Перекладати, це русня, так, завдяки якій ти став популярний, завдяки тим-тим-тим пісням. Зараз ти намагаєшся утримати їх біля себе, перекласти, щоб знову співати. начебто та ж музика, яку я любив, вона мене качає. Але друже, дівчатка та хлопчики, я вважаю, що це наша остання боротьба. І вона найпотужніша. І ще в нас попереду, я думаю, як казав пан Залужний, буде дуже важкий бій. І я вважаю, що треба боротися саме за культуру, саме за українське, саме створювати", — підсумувала Приходько. 

Раніше ми писали, що колишній Президент України Петро Порошенко, за словами Приходько, зробив все можливе для того, аби їй анулювали візу в США.

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