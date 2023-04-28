Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Приходько запевнила, що Порошенко зробив все можливе для того, аби їй анулювали візу в США arrow

Приходько запевнила, що Порошенко зробив все можливе для того, аби їй анулювали візу в США

28 квітня 2023 09:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Приходько запевнила, що Порошенко зробив все можливе для того, аби їй анулювали візу в США
П'ятий Президент України Петро Порошенко та співачка Анастасія Приходько. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці 2019-го співачка Анастасія Приходько виграла апеляційний суд по справі передвиборчого ролика колишнього Президента України Петра Порошенка. За ствердженнями артистки, політик помстився їй та зробив все можливе, аби вона ніколи не змогла відвідати США. 

Про це Приходько вперше розповіла в інтерв’ю шоумену Славі Дьоміну. 

Читайте також:

Подробиці скандалу 

Напередодні одного з  Днів Незалежностей Анастасія мала летіти до США. У Туреччині зірку "зняли" з літака, заявивши, що вона не може більше перетинати кордон з північноамериканською країною. Тепер, за словами Приходько, вона не може потрапити у США. 

У цьому співачка звинувачує п’ятого президента України Петра Порошенка.

"Після суду, коли я його виграла, в мене анулювали американську візу. Щоб помститися мені. Одним дзвінком це вирішується… Я потім дізналась, що візу в мене забрали одразу після перемоги в суді", — заявила Приходько. 

Фрагмент у відео з 38:37

Не виплатив компенсацію

Приходько звинуватила творців передвиборчого відео тодішнього президента Петра Порошенка у тому, що вони не попередили її, що відео, в якому вона погодилася зніматися — політична реклама, а не соціальний ролик. Після того, як артистка висловила своє обурення в соцмережах та відхрестилася від політичної реклами, кадри з нею вирізали з реклами. Та співачка все одно подала до суду, вимагаючи від протилежної сторони компенсацію за неправомірне використання її персони. 

Тож, за рішенням суду відповідач мав виплатити Анастасії Приходько грошову компенсацію за використання авторського права на її сценічний образ у розмірі 269 тисяч гривень. Втім, ці гроші співачка так і не отримала від команди Порошенка. Бо компанії політика, які були в судових документах, за словами Анастасії, визнали банкрутами. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що британський співак Ед Ширан відвідав судове слухання щодо звинувачення у плагіаті. Також ми розповідали, як Приходько відреагувала на повернення в Instagram, який тривало блокував її.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB