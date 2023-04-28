Приходько запевнила, що Порошенко зробив все можливе для того, аби їй анулювали візу в США

П'ятий Президент України Петро Порошенко та співачка Анастасія Приходько. Фото: колаж Новини.LIVE

Наприкінці 2019-го співачка Анастасія Приходько виграла апеляційний суд по справі передвиборчого ролика колишнього Президента України Петра Порошенка. За ствердженнями артистки, політик помстився їй та зробив все можливе, аби вона ніколи не змогла відвідати США.

Про це Приходько вперше розповіла в інтерв’ю шоумену Славі Дьоміну.

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Напередодні одного з Днів Незалежностей Анастасія мала летіти до США. У Туреччині зірку "зняли" з літака, заявивши, що вона не може більше перетинати кордон з північноамериканською країною. Тепер, за словами Приходько, вона не може потрапити у США.

У цьому співачка звинувачує п’ятого президента України Петра Порошенка.

"Після суду, коли я його виграла, в мене анулювали американську візу. Щоб помститися мені. Одним дзвінком це вирішується… Я потім дізналась, що візу в мене забрали одразу після перемоги в суді", — заявила Приходько.

Фрагмент у відео з 38:37

Не виплатив компенсацію

Приходько звинуватила творців передвиборчого відео тодішнього президента Петра Порошенка у тому, що вони не попередили її, що відео, в якому вона погодилася зніматися — політична реклама, а не соціальний ролик. Після того, як артистка висловила своє обурення в соцмережах та відхрестилася від політичної реклами, кадри з нею вирізали з реклами. Та співачка все одно подала до суду, вимагаючи від протилежної сторони компенсацію за неправомірне використання її персони.

Тож, за рішенням суду відповідач мав виплатити Анастасії Приходько грошову компенсацію за використання авторського права на її сценічний образ у розмірі 269 тисяч гривень. Втім, ці гроші співачка так і не отримала від команди Порошенка. Бо компанії політика, які були в судових документах, за словами Анастасії, визнали банкрутами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що британський співак Ед Ширан відвідав судове слухання щодо звинувачення у плагіаті. Також ми розповідали, як Приходько відреагувала на повернення в Instagram, який тривало блокував її.