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Приходько высказалась против перевода песен с русского на украинский

12 августа 2023 08:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Приходько высказалась против перевода песен с русского на украинский
Певица Анастасия Приходько. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Анастасия Приходько часто комментирует деятельность коллег по шоу-бизнесу, которые с начала российской агрессии против Украины в 2014 году продолжали выступать в РФ. В новом интервью артистка затронула тему перевода песен с русского языка на украинский. В этом отношении у Приходько железная позиция.

Об этом Анастасия рассказала в интервью блогерше Алине Доротюк на ее одноименном YouTube-канале.

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В интервью Анастасия и Алина обсуждали музыкальных исполнителей, которые начали активно переводить свои хиты на украинский. Для примера Приходько привели Дмитрия Монатика (MONATIK), который накануне признал, что выступления в РФ и композиции на русском помогали раскрутке артиста.

"Парень, я с 2014 года отказалась от всего. От материала. Когда там просили, еще времена были не такие тяжелые, то да, я пела на праздники. Были и "Безответно" и все прочее. Но извиняюсь, когда ракеты, когда уже вся Украина, так давайте уже бороться за государственность. А не пытаться усидеть сракой на двух стульях", — заявила Приходько.

Анастасия саркастически назвала хит Монатика "Мокра дівчина" солидным украинским репертуаром и заявила, что она не понимает, зачем артисты переводят песни. По мнению Приходько, прошлое надо оставить в прошлом, а сейчас создавать новый материал.

"Украинец — он бесстрашен, а у них страх, как у музыкантов. Переводить, это русня, да, благодаря которой ты стал популярен, благодаря тем-то песням. Сейчас ты пытаешься удержать их возле себя, перевести, чтобы снова петь. Вроде бы та же музыка, которую я любил, она меня качает. Но друг, девочки и мальчики, я считаю, что это наша последняя борьба. И она самая мощная. И еще у нас впереди, я думаю, как говорил пан Залужный, будет очень тяжелый бой. И я считаю, что нужно бороться именно за культуру, именно за украинское, именно создавать", подытожила Приходько.

Ранее мы писали, что бывший Президент Украины Петр Порошенко, по словам Приходько, сделал все возможное, чтобы ей аннулировали визу в США.

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