Приходько высказалась против перевода песен с русского на украинский

Певица Анастасия Приходько. Фото: Google

Певица Анастасия Приходько часто комментирует деятельность коллег по шоу-бизнесу, которые с начала российской агрессии против Украины в 2014 году продолжали выступать в РФ. В новом интервью артистка затронула тему перевода песен с русского языка на украинский. В этом отношении у Приходько железная позиция.

Об этом Анастасия рассказала в интервью блогерше Алине Доротюк на ее одноименном YouTube-канале.

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Приходько против перевода

В интервью Анастасия и Алина обсуждали музыкальных исполнителей, которые начали активно переводить свои хиты на украинский. Для примера Приходько привели Дмитрия Монатика (MONATIK), который накануне признал, что выступления в РФ и композиции на русском помогали раскрутке артиста.

"Парень, я с 2014 года отказалась от всего. От материала. Когда там просили, еще времена были не такие тяжелые, то да, я пела на праздники. Были и "Безответно" и все прочее. Но извиняюсь, когда ракеты, когда уже вся Украина, так давайте уже бороться за государственность. А не пытаться усидеть сракой на двух стульях", — заявила Приходько.

Анастасия саркастически назвала хит Монатика "Мокра дівчина" солидным украинским репертуаром и заявила, что она не понимает, зачем артисты переводят песни. По мнению Приходько, прошлое надо оставить в прошлом, а сейчас создавать новый материал.

"Украинец — он бесстрашен, а у них страх, как у музыкантов. Переводить, это русня, да, благодаря которой ты стал популярен, благодаря тем-то песням. Сейчас ты пытаешься удержать их возле себя, перевести, чтобы снова петь. Вроде бы та же музыка, которую я любил, она меня качает. Но друг, девочки и мальчики, я считаю, что это наша последняя борьба. И она самая мощная. И еще у нас впереди, я думаю, как говорил пан Залужный, будет очень тяжелый бой. И я считаю, что нужно бороться именно за культуру, именно за украинское, именно создавать", — подытожила Приходько.

Ранее мы писали, что бывший Президент Украины Петр Порошенко, по словам Приходько, сделал все возможное, чтобы ей аннулировали визу в США.