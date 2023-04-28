Приходько заверила, что Порошенко сделал все возможное, чтобы ей аннулировали визу в США

Пятый Президент Украины Петр Порошенко и певица Анастасия Приходько. Фото: коллаж Новини.LIVE

В конце 2019 года певица Анастасия Приходько выиграла апелляционный суд по делу предвыборного ролика бывшего Президента Украины Петра Порошенко. По утверждениям артистки, политик отомстил ей и сделал все возможное, чтобы она никогда не смогла посетить США.

Об этом Приходько впервые рассказала в интервью шоумену Славе Демину.

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Подробности скандала

Накануне одного из Дней Независимостей Анастасия должна была лететь в США. В Турции звезду "сняли" с самолета, заявив, что она не может больше пересекать границу с североамериканской страной. Теперь, по словам Приходько, она не может попасть в США.

В этом певица обвиняет пятого президента Украины Петра Порошенко.

"После суда, когда я его выиграла, у меня аннулировали американскую визу. Чтобы отомстить мне. Одним звонком это решается… Я потом узнала, что визу у меня забрали сразу после победы в суде", — заявила Приходько.

Фрагмент в видео с 38:37

Не выплатил компенсацию

Приходько обвинила создателей предвыборного видео тогдашнего президента Петра Порошенко в том, что они не предупредили ее, что видео, в котором она согласилась сниматься, — политическая реклама, а не социальный ролик. После того как артистка выразила свое негодование в соцсетях и открестилась от политической рекламы, кадры с ней вырезали из рекламы. Однако певица все равно подала в суд, требуя от противоположной стороны компенсацию за неправомерное использование ее персоны.

По решению суда ответчик должен был выплатить Анастасии Приходько денежную компенсацию за использование авторского права на ее сценический образ в размере 269 тысяч гривен. Впрочем, эти деньги певица так и не получила от команды Порошенко. Потому что компании политика, которые были в судебных документах, за словами Анастасии, числятся банкротами.

Напомним, ранее мы писали, что британский певец Эд Ширан посетил судебное слушание по обвинению в плагиате. Также мы рассказывали, как Приходько отреагировала на возвращение в Instagram, который длительно блокировал ее.