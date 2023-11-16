Приквел Голодних ігор та унікальний фільм про українське IT — кінопрем'єри тижня

Герої фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій". Фото: Den Of Geek

Цього тижня в український кінопрокат вийшли п’ять новинок. Серед них, зокрема, перше українське напівдокументальне кіно з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим та довгоочікуваний приквел франшизи "Голодні ігри".

Новини.LIVE розповість цікаві факти про кіноновинки.

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Перший код (Україна)

За сюжетом, у 1950-ті роки у лабораторії обчислювальної техніки Інституту електротехніки група київських інженерів розробляє перший у Європі комп’ютер. Українська ІТ-індустрія вбачає початок своєї історії саме від цієї події. У різні роки та за різних обставин сфера розвивалася зусиллями людей, які вміли думати інакше, ніж більшість.

Їх невтомність та винахідливість дали свої плоди. Кожен глядач почує історії про створення кібер-військ з уст найвпливовіших людей світу. Зокрема від міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова — про те, яку роль зіграв кожен українець у кібер-війні.

Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій (США)

Події фантастичного бойовика та трилеру відбуваються за 64 роки до подій першого фільму, його сюжет розповідає про події, які врешті-решт привели молодого Коріолана Сноу до того, щоб стати тиранічним лідером Панема та його стосункам з Люсі Ґрей Берд. Країна Панем поділена на 12 збіднілих округів під керівництвом заможнішого Капітолію. Раз на рік заради розваги тут проводяться Голодні ігри.

Хлопці та дівчата з бідних районів, на яких пав жереб, змагаються між собою на смерть. Напередодні десятих ігор вирішено дещо змінити правила та залучити наставників з Капітолію, які консультуватимуть гравців. 18-річний Коріолан Сноу походить з заможної родини. Допоки триватимуть ігри він має опікуватися дівчиною Люсі Грей Берд.

Кохання без заморочок (Канада, Франція)

За сюжетом мелодрами професор філософії з Квебеку Софія десять останніх років живе у шлюбі з Ксав’єром. Колись обоє захопилися інтелектом одне одного. Нині вони пов’язані вузьким колом друзів та таким переліком спільних інтересів, які звучать як похоронний дзвін по втраченій пристрасті. Софія та Ксав’єр давно вже сплять у різних кімнатах.

Нещодавно подружжя придбало заміський будиночок на березі озера. Споруда стара та потребує ремонту, тож Софія все організовувати. Саме в цей момент земля йде в неї з під ніг. Вона зустрічає Сильвана — він приводитиме до ладу будинок.

Коли зло ховається (США, Аргентина)

Часто тварини першими відчувають наближення лиха, йдеться в синопсисі фільму жахів. Брати Педро та Джиммі побачили це на власні очі. Події стрічки розгортаються у поселенні фермерів. У сусідському господарстві домашні тварини починають поводитися дивно. Вигляд у них теж змінився.

Ті, хто має діло з розведенням худоби, рідко бувають чутливі до вигляду крові або ж пошматованої плоті. Однак ті видовища, які відкриваються перед героями, занадто страшні навіть для досвідчених фермерів.

Генделик (Україна)

Комедійну драму присвятили пам’яті режисера та сценариста Олександра Столярова. У основу сюжету лягли уривки його оповідань. За сюжетом, головний герой фільму, сценарист Іван Герасимов, опинився у скруті. Через творчу кризу він не спромігся вчасно дописати сценарій. Тепер його можуть вбити, бо замовник — впливовий кримінальний авторитет. Гонорар він давно витратив, тож єдиним шансом на порятунок є втеча.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат минулого тижня. Також ми розповідали, що в Голлівуді закінчився страйк кіноакторів.