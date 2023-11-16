Приквел Голодных игр и уникальный фильм об украинском IT — кинопремьеры недели

Герои фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях". Фото: Den Of Geek

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли пять новинок. В их числе, первое украинское полудокументальное кино с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым и долгожданный приквел франшизы "Голодные игры".

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

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Первый код (Украина)

По сюжету в 1950-е годы в лаборатории вычислительной техники Института электротехники группа киевских инженеров разрабатывает первый в Европе компьютер. Украинская IT-индустрия видит начало своей истории именно с этого события. В разные годы и при разных обстоятельствах сфера развивалась усилиями людей, которые умели думать иначе, чем большинство.

Их неутомимость и изобретательность принесли свои плоды. Каждый зритель услышит истории о создании кибер-войск из уст самых влиятельных людей мира. В частности, от министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова — о том, какую роль сыграл каждый украинец в кибер-войне.

Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях (США)

События фантастического боевика и триллера происходят за 64 года до событий первого фильма, его сюжет рассказывает о событиях, в конце концов приведших молодого Кориолана Сноу к тому, чтобы стать тираническим лидером Панема и его отношениями с Люси Грей Берд. Страна Панем разделена на 12 обедневших округов под руководством более богатого Капитолия. Раз в год для развлечения здесь проводятся Голодные игры.

Ребята из бедных районов, на которых упал жребий, соревнуются между собой насмерть. В преддверии десятых игр решено несколько изменить правила и привлечь наставников из Капитолия, которые будут консультировать игроков. 18-летний Кориолан Сноу происходит из зажиточной семьи. Пока будут продолжаться игры, он должен заниматься девушкой Люси Грей Берд.

Любовь без заморочек (Канада, Франция)

По сюжету мелодрамы профессор философии из Квебека София десять последних лет живет в браке с Ксавьером. Когда-то оба увлеклись интеллектом друг друга. Сейчас они связаны узким кругом друзей и таким перечнем общих интересов, которые звучат как погребальный звон по утраченной страсти. София и Ксавьер давно спят в разных комнатах.

Недавно супруги приобрели загородный домик на берегу озера. Сооружение старое и требует ремонта, поэтому София все организовывать. Именно в этот момент земля уходит у нее из-под ног. Она встречает Сильвана — он будет приводить в порядок дом.

Когда зло скрывается (США, Аргентина)

Часто животные первыми испытывают приближение бедствия, говорится в синопсисе фильма ужасов. Братья Педро и Джимми увидели это своими глазами. События ленты разворачиваются в поселении фермеров. В соседском хозяйстве домашние животные начинают вести себя странно. Вид у них тоже изменился.

Те, кто имеет дело с разведением скота, редко бывают чувствительны к виду крови или изорванной плоти. Однако те зрелища, которые открываются перед героями, слишком страшны даже опытным фермерам.

Генделик (Украина)

Комедийную драму посвятили памяти режиссера и сценариста Александра Столярова. В основу сюжета легли отрывки его рассказов. По сюжету главный герой фильма, сценарист Иван Герасимов, оказался в затруднении. Из-за творческого кризиса он не смог вовремя дописать сценарий. Теперь его могут убить, потому что заказчик — влиятельный криминальный авторитет. Гонорар он давно потратил, так что единственным шансом на спасение является бегство.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что в Голливуде закончилась забастовка киноактеров.