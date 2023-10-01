Принизила поглядом: головна редакторка Vogue Анна Вінтур не зраділа компанії Кім Кардаш'ян
Шанувальники переконані, що редакторка британського Vogue Анна Вінтур зневажливо поставилася до телезірки Кім Кардаш'ян під час показу Вікторії Бекхем на Тижні моди в Парижі. Місце Кім було біля Анни, проте редакторка ігнорувала і уникала зірку, а пізніше і геть змінила місце.
Про це пише Daily Mail.
Відсіла від Кім
Кім Кардаш'ян з'явилася на показі Вікторії Бекхем у Парижі разом зі своєю мамою Кріс Дженнер. Їхні місця були поруч з редакторкою Vogue Анною Вінтур, відомою своєю строгістю і прискіпливістю у багатьох питаннях.
Поруч з Анною сидів футболіст і чоловік дизайнерки Вікторіії — Девід Бекхем. Він привітався з Кім, а от Вінтур вітатися не стала. Більше того, вона всім своїм виглядом показувала, що не хотіла б перебувати в компанії Кардаш'ян: складала руки навхрест, відвертала голову, її міміка також виказувала незадоволяння. Видно, що і самій телезірці було ніяково.
Пізніше на фото Анни Вінтур і геть немає, а Кім уже сидить біля Девіда Бекхема.
Давня ворожнеча
Вже багато років ходить чутка про ворожнечу між Анною Вінтур та Кім Кардаш'ян. По-перше, редакторка аж до минулого року не запрошувала її родину на Met Gala, один з найвідоміших модних заходів, головою якого є Вінтур.
По-друге, редакторка раніше відкрито висловлювалася про несприйняття нею телезірки.
"Кім Кардаш'ян – найгірше, що було в моді після шкарпеток із сандалями", — сказала Анна Вінтур в інтерв'ю у 2012 році.
Вірогідно, таке ставлення до Кардаш'ян виникло через її занадто відверті образи, а також скандали, у які зірка постійно потрапляла у ті часи. Адже Вінтур прихильниця високої моди і інтелегентної поведінки.
І хоча після цього інтерв'ю Анна і Кім працювали разом і навіть мають сумісні фото, останні роки напруга між знаменитостями з'явилася знову.
Рік тому, на показі у Нью Йорку, Кім Кардаш'ян спробувала привітатися з Вінтур, а та її просто проігнорувала. Може, тому цього разу в Парижі телезірка вирішила навіть не намагатися зав'язувати розмову з редакторкою.
Більше того, прихильники впевнені, що Кім сказала Девіду Бекхему, що почуває себе погано і ніяково, коли Вінтур пішла. Фани "прочитали" цю фразу по губах зірки.
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