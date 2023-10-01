Принизила поглядом: головна редакторка Vogue Анна Вінтур не зраділа компанії Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян і Анна Вінтур на показі Вікторіії Бекхем. Фото: Splash

Шанувальники переконані, що редакторка британського Vogue Анна Вінтур зневажливо поставилася до телезірки Кім Кардаш'ян під час показу Вікторії Бекхем на Тижні моди в Парижі. Місце Кім було біля Анни, проте редакторка ігнорувала і уникала зірку, а пізніше і геть змінила місце.

Про це пише Daily Mail.

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Відсіла від Кім

Кім Кардаш'ян з'явилася на показі Вікторії Бекхем у Парижі разом зі своєю мамою Кріс Дженнер. Їхні місця були поруч з редакторкою Vogue Анною Вінтур, відомою своєю строгістю і прискіпливістю у багатьох питаннях.

Поруч з Анною сидів футболіст і чоловік дизайнерки Вікторіії — Девід Бекхем. Він привітався з Кім, а от Вінтур вітатися не стала. Більше того, вона всім своїм виглядом показувала, що не хотіла б перебувати в компанії Кардаш'ян: складала руки навхрест, відвертала голову, її міміка також виказувала незадоволяння. Видно, що і самій телезірці було ніяково.

Пізніше на фото Анни Вінтур і геть немає, а Кім уже сидить біля Девіда Бекхема.

Давня ворожнеча

Вже багато років ходить чутка про ворожнечу між Анною Вінтур та Кім Кардаш'ян. По-перше, редакторка аж до минулого року не запрошувала її родину на Met Gala, один з найвідоміших модних заходів, головою якого є Вінтур.

По-друге, редакторка раніше відкрито висловлювалася про несприйняття нею телезірки.

"Кім Кардаш'ян – найгірше, що було в моді після шкарпеток із сандалями", — сказала Анна Вінтур в інтерв'ю у 2012 році.

Вірогідно, таке ставлення до Кардаш'ян виникло через її занадто відверті образи, а також скандали, у які зірка постійно потрапляла у ті часи. Адже Вінтур прихильниця високої моди і інтелегентної поведінки.

І хоча після цього інтерв'ю Анна і Кім працювали разом і навіть мають сумісні фото, останні роки напруга між знаменитостями з'явилася знову.

Кім Кардаш'ян і Анна Вінтур на показі Вікторіії Бекхем. Фото Instagram:

kimkardashian

Рік тому, на показі у Нью Йорку, Кім Кардаш'ян спробувала привітатися з Вінтур, а та її просто проігнорувала. Може, тому цього разу в Парижі телезірка вирішила навіть не намагатися зав'язувати розмову з редакторкою.

Більше того, прихильники впевнені, що Кім сказала Девіду Бекхему, що почуває себе погано і ніяково, коли Вінтур пішла. Фани "прочитали" цю фразу по губах зірки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кім Кардаш'ян у CR Fashion Book відмовилась від образу гламурної діви.

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