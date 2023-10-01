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Унизила взглядом: главная редактор Vogue Анна Винтур не обрадовалась компании Ким Кардашьян

1 октября 2023 18:18
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Унизила взглядом: главная редактор Vogue Анна Винтур не обрадовалась компании Ким Кардашьян
Ким Кардашьян и Анна Винтур на показе Виктории Бекхэм. Фото: Splash
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Поклонники убеждены, что редактор британского Vogue Анна Винтур пренебрежительно отнеслась к телезвезде Ким Кардашьян во время показа Виктории Бекхэм на Неделе моды в Париже. Место Ким было возле Анны, однако редактор игнорировала и избегала звезду, а позже даже сменила место.

Об этом пишет Daily Mail.

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Отсевшая от Ким

Ким Кардашьян появилась на показе Виктории Бекхэм в Париже вместе со своей мамой Крис Дженнер. Их места были рядом с редактором Vogue Анной Винтур, известной своей строгостью и придирчивостью во многих вопросах.

 

 

Рядом с Анной сидел футболист и муж дизайнера Виктории — Дэвид Бекхэм. Он поздоровался с Ким, а вот Винтур здороваться не стала. Более того, она всем своим видом показывала, что не хотела бы находиться в компании Кардашьян: схрещивала руки, отворачивала голову, ее мимика также выражала недовольство. Видно, что и самой телезвезде было не по себе.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by BZNoticias (@bznoticias)

Позже на фото Анны Винтур и совсем нет, а возле Ким уже сидит Дэвид Бекхэм.

 

Давняя ссора

Уже много лет ходят слухи о вражде между Анной Винтур и Ким Кардашьян. Во-первых, редактор вплоть до прошлого года не приглашала ее семью на Met Gala, одно из самых известных модных мероприятий, главой которого является Винтур.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Celebcorre Runway (@celebcorre)

Во-вторых, редактор раньше открыто высказывалась о неприятии ею телезвезды.

"Ким Кардашьян самое худшее, что было в моде после носков с сандалями" , — сказала Анна Винтур в интервью в 2012 году.

Вероятно, такое отношение к Кардашьян возникло из-за ее слишком откровенных образов, а также скандалов, в которые звезда постоянно попадала в те времена. Ведь Винтур — поклонница высокой моды и интеллигентного поведения.

И хотя после этого интервью Анна и Ким работали вместе и даже имеют совместные фото, в последние годы напряжение между знаменитостями появилось снова.

 

Ким Кардашьян и Анна Винтур на показе Виктории Бекхэм. Фото Instagram:
kimkardashian

Год назад, на показе в Нью-Йорке, Ким Кардашьян попыталась поздороваться с Винтур, а она просто проигнорировала. Может, поэтому на этот раз в Париже телезвезда решила даже не пытаться завязывать разговор с редактором.

Более того, поклонники уверены, что Ким сказала Дэвиду Бекхэму, что чувствует себя плохо и неловко, когда Винтур ушла. Фаны "прочитали" эту фразу по губам звезды.

Напомним, ранее мы писали, что Ким Кардашьян в CR Fashion Book отказалась от образа гламурной девы.

Также мы писали, что соблазнительная Ким сыграла в теннис в винтажном бикини.

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