Спокуслива Кім Кардаш'ян зіграла у теніс у вінтажному бікіні
Кім Кардаш’ян показала своїм 364 мільйонам підписникам нові світлинами з тенісного корту. Для зйомки Кім обрала вінтажне бікіні від легендарного бренду.
Знімки Кім запостила в Instagram.
Кім Кардаш’ян показала розкішну фігуру
42-річна засновниця SKIMS вразила стрункою фігурою у рожевому бікіні Chanel з 7 тисяч доларів. Красуня позувала босоніж на тенісному корті. Зірка доповнила образ Барбі, одягнувши рожевий халат, та тримаючи в руках рожеву сумку Chanel. Кім одягнула сонцезахисні окуляри з рожевими лінзами та зробила блідо-рожевий манікюр і педикюр.
Тенісистка Серена Вільямс трохи повеселилася в коментарях, написавши: "Абсолютно не правильно ти тримаєш ракетку. Авжеж, що я мушу дати тобі урок", — запевнила спортсменка.
Нещодавно з'явилися чутки, що Кардаш’ян зустрічається зі спортсменом, Оделлом Бекхемом-молодшим.
Але джерело близьке до Кардаш’ян розповіло, що вона зараз більше зосереджена на своїх дітях і розвитку своєї бізнес-імперії.
"На даний момент вона ні з ким серйозно не зустрічається, але готова до кохання, якщо зустріне потрібну людину", — додали вони.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл у панчохах стала зіркою показу відвертої колекції Dolce & Gabbana.
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