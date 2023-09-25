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Спокуслива Кім Кардаш'ян зіграла у теніс у вінтажному бікіні

25 вересня 2023 14:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Спокуслива Кім Кардаш'ян зіграла у теніс у вінтажному бікіні
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Кім Кардаш’ян показала своїм 364 мільйонам підписникам нові світлинами з тенісного корту. Для зйомки Кім обрала вінтажне бікіні від легендарного бренду.

Знімки Кім запостила в Instagram.

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42-річна засновниця SKIMS вразила стрункою фігурою у рожевому бікіні Chanel з 7 тисяч доларів. Красуня позувала босоніж на тенісному корті. Зірка доповнила образ Барбі, одягнувши рожевий халат, та тримаючи в руках рожеву сумку Chanel. Кім одягнула сонцезахисні окуляри з рожевими лінзами та зробила блідо-рожевий манікюр і педикюр.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Тенісистка Серена Вільямс трохи повеселилася в коментарях, написавши: "Абсолютно не правильно ти тримаєш ракетку. Авжеж, що я мушу дати тобі урок", — запевнила спортсменка.

Нещодавно з'явилися чутки, що Кардаш’ян зустрічається зі спортсменом, Оделлом Бекхемом-молодшим.

Але джерело близьке до Кардаш’ян розповіло, що вона зараз більше зосереджена на своїх дітях і розвитку своєї бізнес-імперії.

"На даний момент вона ні з ким серйозно не зустрічається, але готова до кохання, якщо зустріне потрібну людину", — додали вони.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл у панчохах стала зіркою показу відвертої колекції Dolce & Gabbana.

Раніше Дженніфер Еністон вразила своїм сталевим пресом.

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