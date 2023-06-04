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Принц Гарри намерен продать права на экранизацию своих скандальных мемуаров

4 июня 2023 10:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Принц Гарри намерен продать права на экранизацию своих скандальных мемуаров
Мемуары "Запасной" принца Гарри. Фото: Instagram/libreriavittoriogiovannacci
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Вышедшие в январе этого года скандальные мемуары "Запасной" принца Гарри испортили и так не очень хорошие отношения с королевской семьей. Несмотря на то, что книга принесла младшему сыну Чарльза III миллионы долларов, он решил получить максимум выгоды для себя и семьи.

Об этом сообщает издание Marie Claire.

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Миллионы долларов для принца

Принц Гарри и его жена, бывшая голливудская актриса Меган Маркл, решили, что было бы неплохо, если бы мемуары герцога Сассекского легли в основу высокобюджетного фильма. Об этом британским таблоидам сообщил источник, близкий к звездным супругам.

Какой именно кинокомпании продадут права Гарри и Меган пока неизвестно. Впрочем, большие шансы есть у стриминговой платформы Netflix. Супруги давно сотрудничают с этой компанией. Так, например, в прошлом году на платформе вышел документальный сериал о герцогах Сассекских, в котором они рассказали немало интересных фактов о своей жизни в Лондоне. По словам источника издания, принц Гарри запросит у кинопродюсеров кругленькую сумму.

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри проиграл суд по важному делу по безопасности его семьи. Также мы писали, что полиция рассказала правду о преследовании папарацци за принцем Гарри и Меган Маркл.

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