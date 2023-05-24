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Принц Гаррі програв суд у важливій справі щодо безпеки його родини

24 травня 2023 08:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Принц Гаррі програв суд у важливій справі щодо безпеки його родини
Принц Гаррі виходить з будівлі суду в Лондоні. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Молодший син короля Великої Британії, Чарльза III, принц Гаррі програв судовий позов щодо оплати поліцейської охорони його самого та його сім'ї з власних коштів.

Про це повідомляє видання HELLO.

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Подробиці 

Суд залишив заборону принцу Гаррі та членам його родини платити гроші за роботу поліції. Юристи, як представляли міністерство внутрішніх справ Сполученого Королівства, заявили, що не можна створювати прецедент, дозволяючи багатим людям купувати безпеку у правоохоронних органах. Це рішення стало підсумком одноденного слухання у Лондоні.

Відмова принца та його дружини, Меган Маркл, виконувати обов'язки членів королівської сім'ї означала і зміну статусу їхньої охорони. Це рішення було ухвалено ще на початку 2020 року виконавчим комітетом із захисту королівських осіб та громадських діячів від імені міністерства внутрішніх справ, що відповідає за поліцію, імміграцію та безпеку.

Саме проти міністерства і подав позов принц Гаррі. Втім виграти на Батьківщині одіозному герцогу Сассекському так і не вдалось. Йому та Меган доведеться й надалі користуватися послугами приватних охоронних агенцій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція розповіла правду про погоню папараці за принцом Гаррі та Меган Маркл. Також ми розповідали, що принца Гаррі та Меган Маркл побачили разом вперше після коронації Чарльза III.

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