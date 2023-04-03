Принц Гарри и Меган заплатили немалую сумму экс-руководительнице пресс-службы Мишель Обамы

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл наняла экс-секретаря бывшей первой леди США Мишель Обамы. Благотворительный фонд герцогов Сассекских заплатил Кэти Маккормик Лилливелд за профессиональные услуги почти 110 тысяч долларов.

Об этом сообщает издание The Sun.

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В налоговых отчетах за 2021 год, оказавшихся в распоряжении журналистов, уточняется, что Лилливелд оказывала услуги по стратегической поддержке пиар-отдела фонда звездной парочки, занимающегося вкладом в общественно значимые проекты.

Как пишет издание, сотрудничество с Лилливелд спровоцировало новые слухи о политических амбициях Меган Маркл. Так, на счету супруги принца Гарри есть несколько политических инициатив. Например, герцогиня Сассекская вместе с американской фем-иконой Глорией Стайнем работала над планом ратификации поправки об уровне права, которая прямо распространила бы на женщин права, предоставленные конституцией мужчинам.

Кэти Маккормик Лилливелд сотрудничала с Мишель Обамой с 2007 по 2011 год. Также среди ее клиентов два кандидата в президенты США: Хиллари Клинтон и Джон Керри.

Кэти Маккормик Лилливелд в центре

Меган Маркл и принц Гарри осуществляют общественную деятельность после переезда в США из Великобритании. У них благотворительный фонд под названием Archewell.

Кроме того, ранее Меган Маркл представила несколько выпусков подкаста под названием "Архетипы", где обсуждала с гостями, в том числе и проблемы феминизма. Выпуски подкаста многие раскритиковали. Мы также писали, что принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на серию "Южного парка", в которой их высмеяли.