Принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на серію "Південного парку", в якій їх висміяли

Герцоги Сассекські в мультсеріалі "Південний парк"

В нещодавньому новому епізоді популярного мультсеріалу "Південний парк" автори висміяли принца Гаррі та Меган Маркл. Почали ширитися чутки, що герцог та герцогиня Сассекські планують подати до суду на шоу. Крапки над "і" розставив речник принца Гаррі.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Після виходу шоу в ефір з’явилися повідомлення про те, що 41-річна Меган була "засмучена та приголомшена" не дуже втішним зображенням пари. Однак прессекретар 38-річного Гаррі та його дружини заперечив припущення про те, що вони планують подати до суду на "Південний Парк" через сатиричний епізод, назвавши чутки "нудними та безпідставними".

У стислій заяві не йдеться про те, що адвокати пари стежитимуть за серіалом, щоб побачити, чи творці "Південного Парку" будуть нападати на пару в майбутньому. Так само не було зроблено коментарів у відповідь на заяви про те, що Меган була "засмучена та приголомшена" зображенням пари в епізоді.

Творці шоу напряму імена зіркової парочки не назвали, втім скопіювали їхні образи. Серія присвячена вигаданому принцу Канади з рудим волоссям та бородою, який нещодавно випустив книгу. Що прямо вказує на герцога Сассекського.

Принц і принцеса були присутні на похороні королеви попри те, що раніше критикували монархію. Все, як в житті принца Гаррі та Меган Маркл. Також зіркова парочка бере участь у шоу "Доброго ранку, Канадо", тримаючи в руках плакати з написом "Ми хочемо усамітнення. Припиніть дивитися на нас".

Нагадаємо, раніше ми писали, що принца Гаррі принизили на премії "Ґреммі-2023" через його історію з пенісом. Також ми писали, що герцогів Сассекських викликали в суд на допит.