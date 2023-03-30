Принц Гарри в рубашке от Dior посетил последнее судебное слушание в Лондоне
В четверг, 30 марта, в Лондоне завершились четырехдневные судебные слушания против газеты The Daily Mail и компании Associated Newspapers (ANL), которой принадлежит это издание. А также News Group Newspapers, владельцев таблоида The Sun. Свои показания в суде дает и принц Гарри, для которого этот визит стал первым в Великобританию после похорон королевы Елизаветы II. На последнее слушание младший сын Чарльза III пришел в рубашке известного бренда.
Об этом пишет издание Express.
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38-летний принц Гарри принимал участие во всех заседаниях в понедельник и вторник, но отсутствовал на заседании в среду. Впрочем, последнее он не стал пропускать. Компания ANL, отрицающая обвинения, говорит, что судья должен вынести решение в ее пользу без суда, поскольку судебные обжалования против нее выдвигаются "слишком поздно".
Дэвид Шерборн, представляющий интересы Гарри и других истцов, среди которых и певец Элтон Джон, сказал, что обжалование ANL их судебного иска было "амбициозным, поскольку оно непривлекательно".
На последнее судебное слушание Гарри приехал в белой рубашке французского дома моду Dior, на которой изображена золотая пчелка. Ее цена — 800 фунтов стерлингов (36500 гривен). В соцсетях некоторые подданные Соединенного Королевства обвинили супруга Меган Маркл в расточительстве. Хотя после отстранения от дел Букингемского дворца и переезда в США, принц Гарри не получает деньги от налогоплательщиков Великобритании.
Ранее герцог Сассекский заявил, что королевская семья скрывала от него прослушку телефона. Принц Гарри убежден, что за ним следили. Также мы рассказывали, что мемуары герцога Сассекского побили мировой рекорд по продажам, обогнав биографию бывшего президента США Бараки Обамы.
Фото: Reuters