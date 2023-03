Принц Гарри в рубашке от Dior посетил последнее судебное слушание в Лондоне

Герцог Сассекский, принц Гарри

В четверг, 30 марта, в Лондоне завершились четырехдневные судебные слушания против газеты The Daily Mail и компании Associated Newspapers (ANL), которой принадлежит это издание. А также News Group Newspapers, владельцев таблоида The Sun. Свои показания в суде дает и принц Гарри, для которого этот визит стал первым в Великобританию после похорон королевы Елизаветы II. На последнее слушание младший сын Чарльза III пришел в рубашке известного бренда.

Об этом пишет издание Express.

Подробности

38-летний принц Гарри принимал участие во всех заседаниях в понедельник и вторник, но отсутствовал на заседании в среду. Впрочем, последнее он не стал пропускать. Компания ANL, отрицающая обвинения, говорит, что судья должен вынести решение в ее пользу без суда, поскольку судебные обжалования против нее выдвигаются "слишком поздно".

Дэвид Шерборн, представляющий интересы Гарри и других истцов, среди которых и певец Элтон Джон, сказал, что обжалование ANL их судебного иска было "амбициозным, поскольку оно непривлекательно".

На последнее судебное слушание Гарри приехал в белой рубашке французского дома моду Dior, на которой изображена золотая пчелка. Ее цена — 800 фунтов стерлингов (36500 гривен). В соцсетях некоторые подданные Соединенного Королевства обвинили супруга Меган Маркл в расточительстве. Хотя после отстранения от дел Букингемского дворца и переезда в США, принц Гарри не получает деньги от налогоплательщиков Великобритании.

Фото: Reuters