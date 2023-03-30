Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Принц Гарри в рубашке от Dior посетил последнее судебное слушание в Лондоне arrow

Принц Гарри в рубашке от Dior посетил последнее судебное слушание в Лондоне

30 марта 2023 19:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Герцог Сассекский, принц Гарри
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В четверг, 30 марта, в Лондоне завершились четырехдневные судебные слушания против газеты The Daily Mail и компании Associated Newspapers (ANL), которой принадлежит это издание. А также News Group Newspapers, владельцев таблоида The Sun. Свои показания в суде дает и принц Гарри, для которого этот визит стал первым в Великобританию после похорон королевы Елизаветы II. На последнее слушание младший сын Чарльза III пришел в рубашке известного бренда.

Об этом пишет издание Express.

Читайте также:

Подробности

38-летний принц Гарри принимал участие во всех заседаниях в понедельник и вторник, но отсутствовал на заседании в среду. Впрочем, последнее он не стал пропускать. Компания ANL, отрицающая обвинения, говорит, что судья должен вынести решение в ее пользу без суда, поскольку судебные обжалования против нее выдвигаются "слишком поздно".

Дэвид Шерборн, представляющий интересы Гарри и других истцов, среди которых и певец Элтон Джон, сказал, что обжалование ANL их судебного иска было "амбициозным, поскольку оно непривлекательно".

На последнее судебное слушание Гарри приехал в белой рубашке французского дома моду Dior, на которой изображена золотая пчелка. Ее цена — 800 фунтов стерлингов (36500 гривен). В соцсетях некоторые подданные Соединенного Королевства обвинили супруга Меган Маркл в расточительстве. Хотя после отстранения от дел Букингемского дворца и переезда в США, принц Гарри не получает деньги от налогоплательщиков Великобритании.

Ранее герцог Сассекский заявил, что королевская семья скрывала от него прослушку телефона. Принц Гарри убежден, что за ним следили. Также мы рассказывали, что мемуары герцога Сассекского побили мировой рекорд по продажам, обогнав биографию бывшего президента США Бараки Обамы.

Фото: Reuters

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Новина з відео

12:57 Стало известно, куда делась россиянка, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат российской думы шокировал заявлением об аннексии территорий Турции

Новина з відео

18:16Повысятся ли тарифы на электричество в апреле: Шмыгаль выступил с важным заявлением

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:27В ДБР рассказали о причинах смерти четырех военнослужащих в Черниговской области

Новина з відео

23:14 "Молитесь, чтобы вас посадили": Мадяр отреагировал на изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье

Новина з відео

21:42Зеленский обратился к Европейскому совету и отметил пять ключевых опасностей: детали

Новина з відео

12:11 Победительница шоу "От пацанки до панянки" обозвала украинцев из-за государственного языка: детали

Новина з відео

18:59 В сети появилось видео, как российский истребитель пытался сбить украинский Bayraktar

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:41Некоторым военным могут вернуть надбавки к зарплатам: что известно

21:13Какие штрафы ждут украинских родителей в школах Германии и Франции

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

08:34Автоматический перерасчет пенсий в апреле: в правительстве рассказали детали

Эксклюзив

13:43Си Цзиньпинь проведет переговоры с путиным: сможет ли Пекин помочь закончить войну в Украине

Актуальное по теме

None 30 Март 22:01

В Украине зафиксировали вражеские БпЛА: что известно

None 30 Март 21:39

В россии тысячи машин застряли в пробке из-за урагана

None 30 Март 21:46

Украинский фотограф обвинил мэрию Одессы в краже его снимка: подробности скандала

None 30 Март 21:09

Повышение тарифов на воду: в каких регионах установили новые цены

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB