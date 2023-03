Принц Гаррі зробив гучну заяву на суді в Лондоні: причетна королівська родина

Принц Гаррі перед будівлею суду в Лондоні

Вперше після похорон Єлизавети II в вересні минулого року принц Гаррі повернувся до Великої Британії. Герцог Сассекський бере участь у чотириденних судових слуханнях проти газети The Daily Mail і компанії Associated Newspapers, якій належить це видання. А також News Group Newspapers, власників таблоїда The Sun.

В суді принц Гаррі зробив гучну заяву, повідомляє видання The Guardian.

Подробиці

У документах, поданих до суду, принц Гаррі сказав, що існувала приватна домовленість між королівською родиною, яку він називає "Інституцією", і News Group Newspapers (NGN) Руперта Мердока, яка видає The Sun.

Герцог Сассекський заявив, що королівська родина приховувала від нього прослуховування телефону. Чоловік колишньої акторки Меган Маркл переконаний, що за ним стежили.

"Інституція, без сумніву, довгий час приховувала від мене інформацію про злом телефону NGN, і це стало зрозумілим лише в останні роки, коли я подав свій позов з різними юридичними консультаціями та представництвом. Є члени королівської сім'ї та мої друзі, які, можливо, стали мішенню NGN, і я не маю уявлення, пред'являли вони претензії чи ні. Між нами ніколи не було централізованої дискусії щодо того, хто подав позови, оскільки кожен офіс в інституції ізольований. Існує хибна думка, що ми всі постійно спілкуємося один з одним, але це неправда", — заявив принц Гаррі.

Герцог Сассекський, який виступає свідком також повідомив, що раніше королівська родина змушувала його не скаржитися на публікації в пресі.

"Після смерті моєї матері, коли мені було 12 років, і звернення преси до неї, у мене завжди були складні стосунки зі ЗМІ. Однак політика полягала в тому, щоб ніколи не скаржитися, ніколи не пояснювати. Альтернативи не було, я був змушений це прийняти", — зізнався він.

