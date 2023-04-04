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Принц Вільям перервав сімейні великодні канікули заради відомої політикині: хто вона

4 квітня 2023 18:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Принц Уельський, Вільям
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Принц та принцеса Уельські, Вільям та Кейт Міддлтон наразі відпочивають від королівських обов’язків, оскільки вони проводять великодні канікули зі своїми дітьми. Втім, старший син Чарльза III навіть в ці дні дав про себе знати у соціальних мережах, в яких зробив оголошення. 

Про це повідомляє видання HELLO.

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Подробиці 

Колишня прем’єр-міністерка Нової Зеландії, Джасінда Ардерн,  приєдналася до ради опікунів премії Вільяма. 40-річний принц поділився новиною в Instagram.

"Для мене велика честь вітати Джасінду Ардерн у команді The Earthshot Prize. Її довічна відданість підтримці стійких та екологічних рішень, а також її досвід прем’єр-міністерки Нової Зеландії принесуть нового мислення для нашої місії. Чотири роки тому, до того, як премія Earthshot ще мала назву, Джасінда була однією з перших, з ким я спілкувався на цю тему. Її підбадьорення та поради мали вирішальне значення для швидкого успіху премії. Я надзвичайно вдячний їй за те, що вона приєдналася до нас. Вона робить наступні кроки у своїй кар'єрі", — написав спадкоємець британського престолу. 

Ардерн, яка займала пост прем’єр-міністерки Нової Зеландії з жовтня 2017 по січень цього року подякувала принцу Вільяму за довіру. У вересні 2022-го Джасінда відвідала саміт Earthshot Prize Innovation Summit у Нью-Йорку, де виступила від імені принца Уельського, який залишився у Великій Британії після смерті  Єлизавети II.

Вона висловила серйозні зауваження щодо критичної потреби в інноваціях, щоб позитивно змінити курс екологічної траєкторії, і закликала політичних лідерів світу і приватний сектор підтримувати та інвестувати в рішення цих проблем.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям зустрівся з українськими біженцями в Польщі. Також ми розповідали, який титул Чарльз III може вручити єдиній доньці принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

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