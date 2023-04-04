Принц Уильям прервал семейные пасхальные каникулы ради известного политика: кто она

Принц Уэльский, Уильям

Принц и принцесса Уэльские, Уильям и Кейт Миддлтон пока отдыхают от королевских обязанностей, поскольку они проводят пасхальные каникулы со своими детьми. Впрочем, старший сын Чарльза III даже в эти дни дал о себе знать в социальных сетях, в которых сделал объявление.

Об этом сообщает издание HELLO.

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Бывшая премьер-министр Новой Зеландии, Джасинда Ардерн, присоединилась к совету опекунов премии Уильяма. 40-летний принц поделился новостью в Instagram.

"Для меня большая честь приветствовать Джасинду Ардерн в команде The Earthshot Prize. Ее пожизненная приверженность поддержки устойчивых и экологических решений, а также ее опыт премьер-министра Новой Зеландии принесут нового мышления для нашей миссии. Четыре года назад, до того, как премия Earthshot еще имела название, Джасинда была одной из первых, с кем я общался на эту тему: ее ободрение и советы имели решающее значение для быстрого успеха премии. Я очень благодарен ей за то, что она присоединилась к нам. Она делает следующие шаги в своей карьере", — написал наследник британского престола.

Ардерн, занимавшая пост премьер-министра Новой Зеландии с октября 2017 по январь этого года поблагодарила принца Уильяма за доверие. В сентябре 2022-го Джасинда посетила саммит Earthshot Prize Innovation Summit в Нью-Йорке, где выступила от имени принца Уэльского, оставшегося в Великобритании после смерти Елизаветы II.

Она высказала серьезные замечания по поводу критической потребности в инновациях, чтобы положительно изменить курс экологической траектории, и призвала политических лидеров мира и частный сектор поддерживать и инвестировать в решения этих проблем.

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям встретился с украинскими беженцами в Польше. Также мы рассказывали, какой титул Чарльз III может вручить единственной дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон.