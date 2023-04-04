Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Принц Уильям прервал семейные пасхальные каникулы ради известного политика: кто она arrow

Принц Уильям прервал семейные пасхальные каникулы ради известного политика: кто она

4 апреля 2023 18:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Принц Уэльский, Уильям
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Принц и принцесса Уэльские, Уильям и Кейт Миддлтон пока отдыхают от королевских обязанностей, поскольку они проводят пасхальные каникулы со своими детьми. Впрочем, старший сын Чарльза III даже в эти дни дал о себе знать в социальных сетях, в которых сделал объявление.

Об этом сообщает издание HELLO.

Читайте также:

Подробности

Бывшая премьер-министр Новой Зеландии, Джасинда Ардерн, присоединилась к совету опекунов премии Уильяма. 40-летний принц поделился новостью в Instagram.

"Для меня большая честь приветствовать Джасинду Ардерн в команде The Earthshot Prize. Ее пожизненная приверженность поддержки устойчивых и экологических решений, а также ее опыт премьер-министра Новой Зеландии принесут нового мышления для нашей миссии. Четыре года назад, до того, как премия Earthshot еще имела название, Джасинда была одной из первых, с кем я общался на эту тему: ее ободрение и советы имели решающее значение для быстрого успеха премии. Я очень благодарен ей за то, что она присоединилась к нам. Она делает следующие шаги в своей карьере", — написал наследник британского престола.

Ардерн, занимавшая пост премьер-министра Новой Зеландии с октября 2017 по январь этого года поблагодарила принца Уильяма за доверие. В сентябре 2022-го  Джасинда посетила саммит Earthshot Prize Innovation Summit в Нью-Йорке, где выступила от имени принца Уэльского, оставшегося в Великобритании после смерти Елизаветы II.

Она высказала серьезные замечания по поводу критической потребности в инновациях, чтобы положительно изменить курс экологической траектории, и призвала политических лидеров мира и частный сектор поддерживать и инвестировать в решения этих проблем.

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям встретился с украинскими беженцами в Польше. Также мы рассказывали, какой титул Чарльз III может вручить единственной дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB