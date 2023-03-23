Принц Вільям зустрівся з українськими біженцями в Польщі: що робили

Принц Вільям з українськими біженцями

Старший син короля Чарльза III, принц Вільям, прибув до Польщі з дводенним візитом. Спадкоємець престолу зустрівся з британськими та польськими військовими та подякував їм за підтримку України. Також принц Вільям відвідав сотні біженців з нашої країни.

Про це команда члена королівської родини повідомила в його соцмережах.

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Принц Уельський завітав до одного з притулків для українських біженців у Варшаві, в якому тимчасово мешкає близько 300 жінок та дітей з нашої країни. Вони були змушені покинути рідний дім через повномасштабну війну. Біженців у центрі забезпечують дворазовим харчуванням, а також надають сучасну ігрову зону для дітей, можливість вивчення польської мови, психологічну підтримку, допомогу у працевлаштуванні, а також магазин, в якому українці можуть безкоштовно отримати одяг та засоби гігієни.

Чоловік Кейт Міддлтон пограв з українськими дітьми у настільний теніс, хованки, зайнявся рукоділлям, відповів на запитання та зробив фото на пам’ять.

Також спадкоємець британської корони опублікував відео, на якому українки, щоправда, російською мовою, розповідають про те, як їм вдалося втікти від війни та як їх прийняли у Польщі. Водночас волонтери англійською розповіли про роботу притулку та показали його.

"Завдяки щедрості польського народу, люди, які рятуються від війни в Україні, знайшли притулок. На жаль, гуманітарна криза триває і сьогодні: багато біженців шукають притулку в центрах розміщення, подібних до того, що ми відвідали", — прокоментував свій візит старший брат принца Гаррі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кий титул Чарльз III може вручити єдиній доньці принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Також ми розповідали, що принц Вільям довів школярів до реготу: спадкоємець корони зателефонував тинейджерам за відеозв'язком.

Фото: Instagram/princeandprincessofwales