Який титул Чарльз III може вручити єдиній доньці принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Король Чарльз III та принцесса Шарлотта

Напередодні, молодший брат Чарльза III, принц Едвард, отримав від короля неймовірний подарунок з нагоди дня народження. А саме — титул герцога Единбурзького. Раніше його носив їхній батько, чоловік Єлизавети II, принц Філіп, який помер 9 квітня 2021 року. В британській пресі активно обговорюють, який титул від дідуся отримає єдина донька спадкоємця престолу, принца Вільяма, та його дружини Кейт Міддлтон.

Про це повідомляє видання Hello Magazine.

Деталі

Принцесу Шарлотту, яка на цей час є третьою в черзі на престол, наразі називають Її Королівською Високістю Принцесою Уельською Шарлоттою. Але семирічна дівчинка може отримати інший титул.

Було припущення, що Шарлотта могла стати герцогинею Единбурзькою, якщо вона пішла б стопами своєї покійної прабабусі. Раніше Єлизавета II носила цей титул після того, як вийшла заміж за принца Філіпа, поки вона не зійшла на престол 2 червня 1953 року.

Шарлотта все ще могла отримати титул, але це станеться лише після смерті Едварда та його дружини Софі. Молодший брат Чарльза III буде володіти титулом довічно, але він не перейде до його сина Джеймса, віконта Северна після його смерті.

Ще один титул, який Шарлотта може отримати в майбутньому — королівська принцеса. Він традиційно присвоюється старшій доньці монарха. Як і герцог Единбурзький, королівська принцеса є довічним титулом, тобто Шарлотта не може бути стилізована, поки принцеса Анна (єдина сестра Чарльза III) жива.

Принцеса Анна

Малоймовірно, що Шарлотта автоматично отримає титул після смерті Анни, оскільки та не отримала його після смерті своєї попередниці, принцеси Мері 1965 року. Донька Єлизавети II чекала до 1987-го, коли королева присудила їй цей титул.

Припущення щодо потенційного титулу Шарлотти з’явилися після новин про те, що її двоюрідні брати, принц Арчі та принцеса Лілібет, почнуть використовувати свої королівські титули. Їхні батьки, принц Гаррі та Меган Маркл, вирішили не відмовляти дітям у праві первородства, але дозволять їм у майбутньому вирішувати, чи продовжувати використовувати свої королівські титули.

Нагадаємо, раніше ми писали, яке прізвисько в школі отримала єдина донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта. Також ми розповідали, що принц Гаррі та Меган Маркл похрестили доньку Лілібет.