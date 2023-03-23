Принц Уильям встретился с украинскими беженцами в Польше: что делали
Старший сын короля Чарльза III, принц Уильям, прибыл в Польшу с двухдневным визитом. Наследник престола встретился с британскими и польскими военными и поблагодарил их за поддержку Украины. Также принц Уильям посетил сотни беженцев из нашей страны.
Об этом команда члена королевской семьи сообщила в его соцсетях.
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Подробности
Принц Уэльский посетил один из приютов для украинских беженцев в Варшаве, в котором временно проживает около 300 женщин и детей из нашей страны. Они были вынуждены покинуть родной дом из-за полномасштабной войны. Беженцев в центре обеспечивают двухразовым питанием, а также предоставляют современную игровую зону для детей, возможность изучения польского языка, психологическую поддержку, помощь в трудоустройстве, а также магазин, в котором украинцы могут бесплатно получить одежду и средства гигиены.
Муж Кейт Миддлтон поиграл с украинскими детьми в настольный теннис, прятки, занялся рукоделием, ответил на вопросы и сделал фото на память.
Также наследник британской короны опубликовал видео, на котором украинки, правда, на русском языке рассказывают о том, как им удалось сбежать от войны и как их приняли в Польше. В то же время волонтеры на английском рассказали о работе приюта и показали его.
"Благодаря щедрости польского народа, люди, которые спасаются от войны в Украине, нашли убежище. К сожалению, гуманитарный кризис продолжается и сегодня: многие беженцы ищут убежища в центрах размещения, подобных тому, что мы посетили", — прокомментировал свой визит старший брат принца Гарри.
Напомним, ранее мы писали о том, какой титул Чарльз III может вручить единственной дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Также мы рассказывали, что принц Уильям довел школьников до хохота: наследник короны позвонил по телефону тинейджерам по видеосвязи.
Фото: Instagram/princeandprincessofwales