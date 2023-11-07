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Принца Гаррі не запросили на день народження батька

7 листопада 2023 12:58
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Принца Гаррі не запросили на день народження батька
Чарльз III і принц Гаррі. Фото: instagram.com/9honey
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Раніше ми повідомляли, що принц Гаррі нібито відмовився їхати на день народження свого батька — короля Великої Британії Чарльза ІІІ. Проте речник Гаррі і Меган прокоментував, що насправді родина не отримувала запрошення на святкування. 

Про це пише Daily Mail

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14 листопада король Чарльз III збирається відсвяткувати 75-річчя в Clarence House зі своїми найближчими друзями та родиною. У ЗМІ ширилася інформація, нібито принц Гаррі відмовився приходити на свято свого батька. 

 

Проте речник сина короля офіційно спростував ці чутки. Виявилося, Гаррі і Меган про святкування дня народження Чарльза і не чули. Те саме розповів і друг родини. 

"Вони не отримували жодного запрошення та були не в курсі щодо святкувань, доки не з'явитися ті історії в пресі. Гаррі у будь-якому випадку знайде спосіб зв'язатися з батьком та привітати його в день народження", — розповіло джерело. 

 

Друг Меган і Гаррі також висловив припущення, що, можливо, інформацію про відхилення принцом Гаррі запрошення від короля поширював сам палац. 

Це могло бути зроблено, щоб відволікти увагу від нещодавньої поїздки Чарльза та Камілли до Кенії, яка відбулася з проблемами. Там королівське подружжя зустріли протестостувальники, які вимагали вибачень за колоніальне минуле Британії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі відмовився приїхати на ювілей свого батька. 

Також ми повідомляли, що Меган Маркл у сукні за 7 тисяч доларів відвідала концерт Кеті Перрі. 

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