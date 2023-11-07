Принца Гарри не пригласили на день рождения отца

Чарльз III и принц Гарри. Фото: instagram.com/9honey

Ранее мы сообщали, что принц Гарри якобы отказался ехать на день рождения своего отца — короля Великобритании Чарльза ІІІ. Однако представитель Гарри и Меган прокомментировал, что на самом деле семья не получала приглашения на празднование.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Дворец подставил принца Гарри

14 ноября король Чарльз III собирается отпраздновать 75-летие в Clarence House со своими ближайшими друзьями и семьей. В СМИ распространялась информация, что принц Гарри отказался приходить на праздник своего отца.

Однако спикер сына короля официально опроверг эти слухи. Оказалось, Гарри и Меган о праздновании дня рождения Чарльза и не слышали. То же рассказал и друг семьи.

"Они не получали никакого приглашения и были не в курсе празднований, пока не появились те истории в прессе. Гарри в любом случае найдет способ связаться с отцом и поздравить его в день рождения", — рассказал источник.

Друг Меган и Гарри также высказал предположение, что, возможно, информацию об отклонении принцем Гарри приглашения от короля распространял сам дворец.

Это могло быть сделано, чтобы отвлечь внимание от недавней поездки Чарльза и Камиллы в Кению, которая прошла с проблемами. Там королевских супругов встретили протестующие, требовавшие извинений за колониальное прошлое Британии.

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри отказался приехать на юбилей своего отца.

Также мы сообщали, что Меган Маркл в платье за 7 тысяч долларов посетила концерт Кэти Перри.