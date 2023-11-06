Принц Гаррі відмовився приїхати на ювілей свого батька

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі відхилив запрошення на вечірку з нагоди 75-річчя свого батька, короля Чарльза. Монарх має провести святкування в Кларенс-хаусі в Лондоні у вівторок.

Про це пише Daily Mail.

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Інсайдери кажуть, що хоча герцог Сассекський був запрошений на вечір, він не буде присутній 14 листопада. Хоча свого часу він поводився інакше щодо дня народження короля п'ять років тому.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Тоді Гаррі та Меган вирішили відкласти свій медовий місяць, щоб відвідати вечірку в саду на честь його 70-річчя. Це вже другий випадок, коли Гаррі, відмовляється від можливості провести час зі своїм батьком.

Король Чарльз. Фото: Reuters

У вересні він відхилив пропозицію короля приєднатися до нього в Балморалі на річницю смерті королеви Єлизавети.

Король Чарльз з королевою-консорт Каміллою. Фото: Reuters

Кажуть, що відсутність контакту була викликана "розчаруванням" Чарльза тим, як його син зобразив королеву Каміллу в його мемуарах "Spare".

Відносини були напруженими після того, як він і Меган Маркл залишили посади членів королівської сім'ї та переїхали до Каліфорнії.

Вони зробили низку заяв про ставлення до них у Палаці, зокрема в скандальному інтерв’ю з Опрою та в мемуарах Гаррі.

Хоча герцог був присутній на коронації свого батька у Вестмінстерському абатстві в травні, його стосунки з королем Чарльзом залишаються розірваними — королівська родина публічно не відзначила його день народження у вересні.

Інсайдер стверджує, що герцог Сассекський не отримав жодних особистих привітань від свого брата, принца Вільяма, або свого батька, короля Чарльза.

"Зв'язок між королем і принцом Гаррі залишається досить поганим. Вони мало говорять, якщо взагалі говорять", — сказало джерело The Telegraph.

Джерело стверджує, що це могло бути пов’язано з тим, що "трудоголік" король Чарльз віддає перевагу спілкуванню по телефону або листами, а не текстовими повідомленнями та WhatsApp.

Однак інсайдер припустив іншу причину — Чарльз "розчарувався і тривожився" через те, як Гаррі описав королеву Каміллу у своїх мемуарах "Speare".

Герцог сказав, що його мачуха "небезпечна" і "лиходійка".

Нагадаємо, у мережі обрали найстильнішу зіркову пару.

Раніше Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.