Принца Гаррі та Меган Маркл висміяли у серіалі "Південний парк"

Герцоги Сассекські в мультсеріалі "Південний парк"

Після випуску відвертих мемуарів принца Гаррі під назвою Spare ("Запасний") герцоги Сассекські зникли з публічного простору. Нагадати про них вирішили автори популярного мультсеріалу "Південний парк".

Відео з епізодом за участі членів королівської родини з’явилось на YouTube каналі Access Hollywood.

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Творці шоу напряму імена зіркової парочки не назвали, втім скопіювали їхні образи. Серія присвячена вигаданому принцу Канади з рудим волоссям та бородою, який нещодавно випустив книгу. Що прямо вказує на герцога Сассекського.

Принц і принцеса були присутні на похороні королеви, попри те, що раніше критикували монархію. Все як в житті принца Гаррі та Меган Маркл. Також зіркова парочка бере участь у шоу "Доброго ранку, Канадо", тримаючи в руках плакати з написом "Ми хочемо усамітнення. Припиніть дивитися на нас".

Ані принц Гаррі, ані Меган Маркл, ані їхні представники не відреагували на висміювання пари у популярному серіалі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принца Гаррі принизили на премії "Ґреммі-2023" через його історію з пенісом. Також ми писали, що герцогів Сассекських викликали в суд на допит.