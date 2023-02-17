Принца Гарри и Меган Маркл высмеяли в сериале "Южный парк"
После выпуска откровенных мемуаров принца Гарри под названием Spare ("Запасный") герцоги Сассекские исчезли из публичного пространства. Напомнить о них решили авторы популярного мультсериала "Южный парк".
Видео с эпизодом с участием членов королевской семьи появилось на YouTube канале Access Hollywood.
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Создатели шоу напрямую имена звездной парочки не назвали, но скопировали их образы. Серия посвящена выдуманному принцу Канады с рыжими волосами и бородой, недавно выпустившим книгу. Что прямо указывает на герцога Сассекского.
Принц и принцесса присутствовали на похоронах королевы, несмотря на то, что раньше критиковали монархию. Все как в жизни принца Гарри и Меган Маркл. Также звездная парочка принимает участие в шоу "Доброе утро, Канада", держа в руках плакаты с надписью "Мы хотим уединение. Прекратите смотреть на нас".
Ни принц Гарри, ни Меган Маркл, ни их представители не отреагировали на высмеивание пары в популярном сериале.
Напомним, ранее мы писали, что принца Гарри унизили на премии "Грэмми-2023" из-за его истории с пенисом. Мы также писали, что герцогов Сассекских вызвали в суд на допрос.