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Принцесса Уэльская снялась в клипе Kalush Orchestra для открытия "Евровидения-2023"

14 мая 2023 04:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Принцесса Уэльская снялась в клипе Kalush Orchestra для открытия "Евровидения-2023"
Принцесса Уэльская общается с гостями во время садовой вечеринки в Букингемском дворце в Лондоне по случаю празднования коронации. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Принцесса Уэльская приобщилась к песенному конкурсу "Евровидение-2023" с украинской стороны, чем преподнесла сюрприз для зрителей. Так, она снялась в клипе украинской группы Kalush Orchestra для открытия песенного конкурса.

Об этом принцесса написала в Twitter.

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Миддлтон появилась в клипе Kalush Orchestra

Кейт Миддлтон появилась в клипе украинской группы Kalush Orchestra, сыграв на рояле отрывок из их песни Stefania.

Кроме того, в Twitter принцесса Уэльская отметила, что была рада присоединиться к группе Kalush Orchestra.

"Сюрприз к "Евровидению"! Приятно присоединиться к Kalush Orchestra в специальном исполнении произведения-победителя в прошлом году. Наслаждайся шоу, Ливерпулю", — написала Миддлтон.

Напомним, что в финале песенного конкурса "Евровидение-2023" выступила украинская группа TVORCHI. К ребятам из Тернополя было приковано внимание почти 200 млн аудитория музыкального соревнования. Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк вышли на сцену под 19-м номером.

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