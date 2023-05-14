Принцесса Уэльская снялась в клипе Kalush Orchestra для открытия "Евровидения-2023"

Принцесса Уэльская общается с гостями во время садовой вечеринки в Букингемском дворце в Лондоне по случаю празднования коронации. Фото: REUTERS

Принцесса Уэльская приобщилась к песенному конкурсу "Евровидение-2023" с украинской стороны, чем преподнесла сюрприз для зрителей. Так, она снялась в клипе украинской группы Kalush Orchestra для открытия песенного конкурса.

Об этом принцесса написала в Twitter.

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Миддлтон появилась в клипе Kalush Orchestra

Кейт Миддлтон появилась в клипе украинской группы Kalush Orchestra, сыграв на рояле отрывок из их песни Stefania.

Кроме того, в Twitter принцесса Уэльская отметила, что была рада присоединиться к группе Kalush Orchestra.

"Сюрприз к "Евровидению"! Приятно присоединиться к Kalush Orchestra в специальном исполнении произведения-победителя в прошлом году. Наслаждайся шоу, Ливерпулю", — написала Миддлтон.

A #Eurovision surprise 🎹



Обращайтесь на занятие Kalush Orchestra в специальной распоряжении последнего года winning @eurovision entry.



Enjoy the show, Liverpool 🪩 pic.twitter.com/y4WDuWvOvb — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 13 мая 2023

Напомним, что в финале песенного конкурса "Евровидение-2023" выступила украинская группа TVORCHI. К ребятам из Тернополя было приковано внимание почти 200 млн аудитория музыкального соревнования. Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк вышли на сцену под 19-м номером.