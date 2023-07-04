Притула розповів, як зрадник Андрій Молочний "віджав" в нього шоу "Файна Юкрайна"

Сергій Притула та Андрій Молочний в шоу "Файна Юкрайна". Фото: Google

Волонтер, в минулому телеведучий Сергій Притула, дав велике інтерв’ю. В ньому, зокрема, громадський діяч згадав про зрадника Андрія Молочного, з яким знімався в успішному скетч-шоу "Файна Юкрайна".

Відео з’явилось на YouTube каналі видання "Українська правда".

Читайте також:

Притула про зрадника

У серпні 2008 року Молочний став актором, автором та співпродюсером скетч-шоу "Файна Юкрайна", у якому знімався разом із Сергієм Притулою. Всього вийшло 100 серій.

За словами Притули, їхні творчі шляхи розійшлись влітку 2010 року, коли Молочний вирішив піти в "індивідуальне плавання". Сергій зауважив, що на знімальному майданчику Андрій вирізнявся талантом та працездатністю.

"За межами знімального майданчика це була дещо інша історія… А потім у 2011-2012 роках були якісь спроби повернути все "вспять". Тоді Андрій зізнався, зо за моєю спиною були зроблені певні юридичні інсинуації. М’яко кажучи, я припинив юридично мати будь-який стосунок до проєкту "Файна Юкрайна", засновником якого я в принципі є… Я ж довіряю завжди людям. І цим багато хто користався", — розповів Притула.

За словами Сергія вони не спілкувались 12 років, але декілька років тому в них була невелике листування. Від зрадника Притула дізнався, що в родини Молочного були проблеми через кумедний вірш Сергія. Після чергового антиукраїнського висловлювання Андрія, який 2014 року переїхав до Росії, Притула написав про розлучення Марічки та Антона (герої скетч-шоу "Файна Юкрайна"). Сергій не знає точно, де зараз живе його колишній колега.

Андрій Молочний. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Притула отримав диплом магістра публічного управління та адміністрування. Також ми розповідали, що Притула описав, яким був Президент України Володимир Зеленський 20 років тому.