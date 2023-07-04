Притула розповів, як зрадник Андрій Молочний "віджав" в нього шоу "Файна Юкрайна"
Волонтер, в минулому телеведучий Сергій Притула, дав велике інтерв’ю. В ньому, зокрема, громадський діяч згадав про зрадника Андрія Молочного, з яким знімався в успішному скетч-шоу "Файна Юкрайна".
Відео з’явилось на YouTube каналі видання "Українська правда".
Притула про зрадника
У серпні 2008 року Молочний став актором, автором та співпродюсером скетч-шоу "Файна Юкрайна", у якому знімався разом із Сергієм Притулою. Всього вийшло 100 серій.
За словами Притули, їхні творчі шляхи розійшлись влітку 2010 року, коли Молочний вирішив піти в "індивідуальне плавання". Сергій зауважив, що на знімальному майданчику Андрій вирізнявся талантом та працездатністю.
"За межами знімального майданчика це була дещо інша історія… А потім у 2011-2012 роках були якісь спроби повернути все "вспять". Тоді Андрій зізнався, зо за моєю спиною були зроблені певні юридичні інсинуації. М’яко кажучи, я припинив юридично мати будь-який стосунок до проєкту "Файна Юкрайна", засновником якого я в принципі є… Я ж довіряю завжди людям. І цим багато хто користався", — розповів Притула.
За словами Сергія вони не спілкувались 12 років, але декілька років тому в них була невелике листування. Від зрадника Притула дізнався, що в родини Молочного були проблеми через кумедний вірш Сергія. Після чергового антиукраїнського висловлювання Андрія, який 2014 року переїхав до Росії, Притула написав про розлучення Марічки та Антона (герої скетч-шоу "Файна Юкрайна"). Сергій не знає точно, де зараз живе його колишній колега.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Притула отримав диплом магістра публічного управління та адміністрування. Також ми розповідали, що Притула описав, яким був Президент України Володимир Зеленський 20 років тому.