Притула рассказал, как предатель Андрей Молочный "отжал" у него шоу "Файна Юкрайна"

Сергей Притула и Андрей Молочный в шоу "Файна Юкрайна". Фото: Google

Волонтер, в прошлом телеведущий Сергей Притула, дал большое интервью. В нем, в частности, общественный деятель вспомнил предателя Андрея Молочного, с которым снимался в успешном скетч-шоу "Файна Юкрайна".

Видео появилось на YouTube в канале издания "Українська правда".

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В августе 2008 года Молочный стал актером, автором и сопродюсером скетч-шоу "Файна Юкрайна", в котором снимался вместе с Сергеем Притулой. Всего вышло 100 серий.

По словам Притулы, их творческие пути разошлись летом 2010 года, когда Молочный решил пойти в "индивидуальное плавание". Сергей отметил, что на съемочной площадке Андрей отличался талантом и работоспособностью.

"За пределами съемочной площадки это была несколько другая история… А потом в 2011-2012 годах были какие-то попытки вернуть все "вспять". Тогда Андрей признался, что за моей спиной были сделаны определенные юридические инсинуации. Мягко говоря, я прекратил юридически иметь любое отношение к проекту "Файна Юкрайна", основателем которого я в принципе являюсь... Я же доверяю всегда людям. И этим многие пользовались", — рассказал Притула.

По словам Сергея, они не общались 12 лет, но несколько лет назад у них была небольшая переписка. От предателя Притула узнал, что у семьи Молочного были проблемы из-за забавного стиха Сергея. После очередного антиукраинского высказывания Андрея, который в 2014 году переехал в Россию, Притула написал о разводе Марички и Антона (герои скетч-шоу "Файна Юкрайна"). Сергей не знает точно, где сейчас живет его бывший коллега.

Андрей Молочный. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Притула получил диплом магистра публичного управления и администрирования. Также мы рассказывали, что Притула описал, каким был президент Украины Владимир Зеленский 20 лет назад.