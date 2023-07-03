Сергій Притула отримав диплом магістра: на випускний прийшов його син

Громадський діяч Сергій Притула. Фото: Telegram/serhiyprytula

Після початку повномасштабної війни громадський діяч Сергій Притула пішов з телебачення та повністю зосередився на волонтерській діяльності, якою займається з 2014 року. Водночас він продовжив навчання в Українському католицькому університеті. Притула повідомив, що став магістром та показав фото з випускного.

Відповідна публікація з’явилася в його соцмережах.

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42-річний волонтер отримав диплом магістра публічного управління та адміністрування. Вищий навчальний заклад розташований у Львові. Притула зазначив, що навчатися під час війни — це складно як з моральної точки зору, так і логістично.

"Я щиро вдячний Силам Оборони України, що дали можливість закінчити навчання, написати та захистити магістерську. Безпосередньо вдячний своїм одногрупникам, які поміняли університетські сесії на бойові розпорядження... Дякую науковій керівничці Мирославі Чех за терпіння та за те, як направляла мою "публіцистику" в академічне русло", — написав Притула та опублікував спільні фото з одногрупниками.

Фото: Telegram/serhiyprytula

Притула подякував одногрупникам за підтримку і мотивацію впродовж попередніх двох років навчання. На випускний приїхав старший син Сергія Дмитро (2008 року народження) від першого шлюбу волонтера.

"Син сказав, що це якось дуже дивно — прийти до батька на випускний швидше, ніж батько до нього", — підсумував Сергій.

Сергій Притула з сином Дмитром. Фото: Telegram/serhiyprytula

Це не перша вища освіта Притули. 1998 року вступив до Тернопільської академії народного господарства. На початку нульових навчався в Лондоні. 2002 року очолив студентський страйк в університеті, захистив диплом і лишився працювати на посаді директора Центру молодіжних ініціатив, навчався в магістратурі.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто замінив Сергія Притулу на телевізійному шоу "Хто зверху". Також ми розповідали, що Притула натякнув, хто влаштував вибух на нафтобазі у Краснодарському краї (Росія).