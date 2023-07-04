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Притула зізнався, чи залежний від хейту

4 липня 2023 13:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Притула зізнався, чи залежний від хейту
Громадський діяч Сергій Притула. Фото: instagram.com/siriy_ua/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Громадський діяч та екстелеведучий Сергій Притула нещодавно вразив результатами чергового збору на рекордну партію дронів для українських військових. Не всі користувачі у соцмережах позитивно сприймають такі ініціативи і навіть хейтять колишнього шоумена.

Як Сергій Притула сприймає агресивну критику, він розповів в авторському проекті Романа Кравця "ДИВИСЬ".

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Ніякий хейт не переб'є любов

За словами громадського діяча, він веде свої соціальні мережі в основному самостійно, хоча і нерегулярно. Іноді навіть відповідає на коментарі у Фейсбуці, але з часом робить це все менше.

"Не залежний від хейту. Я чітко для себе розділяю соціальні мережі, в яких можна все, заходиш з анонімного акаунту, пишеш Бог знає що. Я такого не робив, але люди, які мені пишуть, думаєш, навіщо ти це робиш? Я тобі щось в житті колись зробив? Але мене більше надихає спілкування з людьми на вулиці. Мене вже легко розчулити. Коли військовий підходить і дякує за роботу, думаєш: ти військовий, це я маю падати тобі на коліна і дякувати, а ти мені дякуєш за роботу. Дуже сильно проймає, скільки любові я маю в житті поза соціальними мережами, ніякий хейт у коментарях її не переб'є", — розповів Притула.

За словами шоумена, він точно знає чиї ботоферми, і коли по ньому працюють. Притула не розуміє, як під час війни можна на це витрачати десятки тисяч доларів.

 

Раніше Притула повідомив, що став магістром та показав фото з випускного.

Нагадаємо, ми писали, хто замінив Сергія Притулу на телевізійному шоу "Хто зверху". 

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