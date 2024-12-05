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Притула шокував, як його обікрав колега з шоу "Файна Юкрайна"

5 грудня 2024 00:06
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Андрій Молочний з "Файна Юкрайни" зрадив Сергія Притулу — відео
Сергій Притула та Андрій Молочний в шоу "Файна Юкрайна". Фото: скриншот
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Громадський діяч Сергій Притула висловився про свого колегу по шоу "Файна Юкрайна" Андрія Молочного. Виявилось, що комік негарно вчинив та привласнив бренд собі.

Деталями волонтер поділився в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

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Андрій Молочний зрадив Сергія Притулу

Ще 15 років назад на українському телебаченні успішно транслювалось гумористичне шоу "Файна Юкрайна". Сергій Притула та Андрій Молочний грали Антона та Марічку, а надалі також інших героїв. Сценки мали неабиякий успіх, втім у 2010 році історія закінчилась і Молочний відправився на заробітки в Росію. 

"Наступного сезону я приїхав до Андрія, привіз свої напрацювання. А Андрій каже: "Я вже все, набувся". І він пішов з проєкту, зосередився на роботі в Москві. Але ми з ним 2012 року перетнулися на заході в Донецьку, він трохи мекнув. І зізнався, що він зі співпродюсером у мене за спиною переписали всі папери, які визначали юридичну сторону існування цього бренду, й мене там немає. Тобто засадничо у нас були певні домовленості про розподіл відсотків з прибутків і т.д.  Ну і я кажу: "Удачі, хлопці", — розповів Притула.

Файна Юкрайна
Сергій Притула та Андрій Молочний в "Файна Юкрайна". Фото: скриншот

Однак, з якихось причин Молочний все-таки вирішив виправити ситуацію. 

"А потім я побачив величезний приклад порядності. Бо людина продає можливість каналу показувати цей контент, отримує певну суму й набирає мене й каже забрати кошти. Але людина незобов'язана була цього робити", — додав Сергій.

Зараз Притула не спілкується з ексколегою через його проросійські погляди та навіть не знає, де нині Молочний перебуває. Раніше він жив з великою родиною під Києвом.

"Після того ми з Андрієм не балакали десь до 2022 року. А потім я якось мекнув ввечері й набрав його. Вислухав… Він мене звинувачував в тому, що його дітей через мене цькують. Бо я якось там віршика написав 2021 року, здається. Коли у нього був припадок і він писав в Instagram, що "по Києву ходять фашисти", то я написав короткого вірша, що Марічка й Антон все. А насправді все очевидно: його дітей булять, тому що він — вата", — пояснив волонтер.

Нагадаємо, Сергій Притула зізнався, що ледве не втратив зір. Також українці прагнуть, щоб громадський діяч зайняв крісло міністра.

Олена Притула шоу телебачення війна Росія

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