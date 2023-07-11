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"Стане міністром": українці напророчили майбутнє Сергію Притулі

11 липня 2023 13:21
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Сергій Притула показав потужну роботу свого фонду – ведучий отримав компліменти
Український ведучий та волонтер Сергій Притула під час свого інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український телеведучий та блогер Сергій Притула показав свою підтримку Збройним силам України. Відомий ведучий, який зараз займається волонтерством, показав, що на зібрані гроші українців придбав його благодійний фонд.

Відповідні фотографії Сергій Притула показав у своєму профілі в соцмережі Instagram.

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За словами українського ведучого, його благодійний фонд завжди намагається максимально ефективно витратити гроші, які зібрав український народ для армії. Сергій Притула розповів про те, що цього разу придбав його фонд.

"20 армійських шасі в ідеальному стані за 2,6 млн.грн! Так-так, 2,6 млн не за одиницю, а за 20! Придбано на аукціоні з розпродажу майна однієї компанії, яка збанкрутувала. Дякую команді фонду за такий успішний кейс і дякую усім хто своїми донатами робить можливою реалізацію таких крутих проектів! Шасі пішли в роботу. Будуть різні модифікації транспорту під потреби різних підрозділів!", — написав Сергій Притула.

Підписники українського ведучого не стали ігнорувати цю публікацію та почали писати свій захват від роботи благодійного фонду Сергія Притули, залишаючи багато коментарів.

  • Той випадок, коли гроші не крадуть, а з розумом витрачають!! Дійсно ідеальна витрата кожної копійки
  • Це реально потужно!
  • Сірий після перемоги стане міністром фінансів 
  • Круто, логістика в усіх відношеннях багато вирішує
  • Ось, як треба купувати, цінуючи кожну копійку, а не як наші політики. Сергій, здоровʼя тобі і твоїм близьким. Слава Україні 
Коментарі зі сторінки Сергія Притули
Коментарі зі сторінки Сергія Притули. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Сергія Притули
Коментарі зі сторінки Сергія Притули. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український ведучий Сергій Притула згадав, яким був президент Володимир Зеленський 20 років тому. 

Раніше ми розповідали про те, що популярний телеведучий Сергій Притула зізнався, як він реагує на хейт з боку оточуючих. 

Також ми повідомляли про те, що ведучий та волонтер Сергій Притула зізнався, яким збором для ЗСУ він пишається найбільше.

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