Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Притула шокировал, как его обокрал коллега из шоу "Файна Юкрайна" arrow

Притула шокировал, как его обокрал коллега из шоу "Файна Юкрайна"

5 декабря 2024 00:06
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Андрей Молочный из "Файна Юкрайны" изменил Сергею Притулу — видео
Сергей Притула и Андрей Молочный в шоу "Файна Юкрайна". Фото: скриншот
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Общественный деятель Сергей Притула высказался о своем коллеге по шоу "Файна Юкрайна" Андрею Молочному. Оказалось, что комик нехорошо поступил и присвоил бренд себе.

Деталями волонтер поделился в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці".

Читайте также:

Андрей Молочный предал Сергея Притулу

Еще 15 лет назад на украинском телевидении успешно транслировалось юмористическое шоу "Файна Юкрайна". Сергей Притула и Андрей Молочный играли Антона и Маричку, а также других героев. Сценки имели большой успех, впрочем, в 2010 году история закончилась и Молочный отправился на заработки в Россию.

"В следующем сезоне я приехал к Андрею, привез свои наработки. А Андрей говорит: "Я уже все". И он ушел из проекта, сосредоточился на работе в Москве. Но мы с ним в 2012 году пересеклись на мероприятие в Донецке, он немного мекнул. И признался, что с сопродюсером у меня за спиной переписали все бумаги, которые определяли юридическую сторону существования этого бренда, и меня там нет. То есть, у нас были определенные договоренности о распределении процентов по прибылям и т.д. Ну и я сказал: "Удачи, ребята", — рассказал Притула.

Хорошо Юкрайна
Сергей Притула и Андрей Молочный в "Файне Юкрайне". Фото: скриншот

Однако по каким-то причинам Молочный все-таки решил исправить ситуацию.

"А потом я увидел огромный пример порядочности. Потому что человек продает возможность каналу показывать этот контент, получает определенную сумму и набирает меня и говорит забрать средства. Но человек не обязан был этого делать", — добавил Сергей.

Сейчас Притула не общается с экс коллегой из-за его пророссийских взглядов и даже не знает, где находится Молочный. Раньше он жил с большой семьей под Киевом.

"После того мы с Андреем не разговаривали где-то до 2022 года. А потом я как-то мекнул вечером и набрал его. Выслушал… Он меня обвинял в том, что его детей из-за меня травят. Потому что я как-то там стишка написал в 2021 году, кажется. Когда у него был припадок и он писал в Instagram, что "по Киеву ходят фашисты", то я написал короткое стихотворение, что Маричка и Антон все. А на самом деле все очевидно: его детей булят, потому что он — вата", — объяснил волонтер.

Напомним, Сергей Притула признался, что чуть не потерял зрение. Также украинские надеяться, что общественный деятель займет кресло министра.

Алена Притула шоу телевидение війна Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:55 В Главном сервисном центре МВД сменят руководящий состав

00:30 ТЦК может завернуть документы — адвокат указала на частую ошибку

00:09 Когда будут отключать свет во Львове — графики на сегодня

4 декабря 2024

23:51 В Харькове снова будут отключения света — графики на 5 декабря

23:50 Воздушная тревога распространилась на Киевщину — какая опасность

23:50 Предупреждала мужчин о ТЦК в Telegram — что решил суд

23:46 "Бусификацию" не победили — Лубинец опроверг заявление коллеги

23:21 В Кривом Роге раздались взрывы — что известно

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

23:03 Женщина ради сына предлагала взятку ГПСУ — что решил суд

22:55 Ротань рассказал, почему команда разочарована ничьей с Динамо

00:55 В Главном сервисном центре МВД сменят руководящий состав

00:30 ТЦК может завернуть документы — адвокат указала на частую ошибку

00:09 Когда будут отключать свет во Львове — графики на сегодня

4 декабря 2024

23:51 В Харькове снова будут отключения света — графики на 5 декабря

23:50 Воздушная тревога распространилась на Киевщину — какая опасность

23:50 Предупреждала мужчин о ТЦК в Telegram — что решил суд

23:46 "Бусификацию" не победили — Лубинец опроверг заявление коллеги

23:21 В Кривом Роге раздались взрывы — что известно

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

23:03 Женщина ради сына предлагала взятку ГПСУ — что решил суд

22:55 Ротань рассказал, почему команда разочарована ничьей с Динамо

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК