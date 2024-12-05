Андрей Молочный из "Файна Юкрайны" изменил Сергею Притулу — видео

Сергей Притула и Андрей Молочный в шоу "Файна Юкрайна". Фото: скриншот

Общественный деятель Сергей Притула высказался о своем коллеге по шоу "Файна Юкрайна" Андрею Молочному. Оказалось, что комик нехорошо поступил и присвоил бренд себе.

Деталями волонтер поделился в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці".

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Еще 15 лет назад на украинском телевидении успешно транслировалось юмористическое шоу "Файна Юкрайна". Сергей Притула и Андрей Молочный играли Антона и Маричку, а также других героев. Сценки имели большой успех, впрочем, в 2010 году история закончилась и Молочный отправился на заработки в Россию.

"В следующем сезоне я приехал к Андрею, привез свои наработки. А Андрей говорит: "Я уже все". И он ушел из проекта, сосредоточился на работе в Москве. Но мы с ним в 2012 году пересеклись на мероприятие в Донецке, он немного мекнул. И признался, что с сопродюсером у меня за спиной переписали все бумаги, которые определяли юридическую сторону существования этого бренда, и меня там нет. То есть, у нас были определенные договоренности о распределении процентов по прибылям и т.д. Ну и я сказал: "Удачи, ребята", — рассказал Притула.

Сергей Притула и Андрей Молочный в "Файне Юкрайне". Фото: скриншот

Однако по каким-то причинам Молочный все-таки решил исправить ситуацию.

"А потом я увидел огромный пример порядочности. Потому что человек продает возможность каналу показывать этот контент, получает определенную сумму и набирает меня и говорит забрать средства. Но человек не обязан был этого делать", — добавил Сергей.

Сейчас Притула не общается с экс коллегой из-за его пророссийских взглядов и даже не знает, где находится Молочный. Раньше он жил с большой семьей под Киевом.

"После того мы с Андреем не разговаривали где-то до 2022 года. А потом я как-то мекнул вечером и набрал его. Выслушал… Он меня обвинял в том, что его детей из-за меня травят. Потому что я как-то там стишка написал в 2021 году, кажется. Когда у него был припадок и он писал в Instagram, что "по Киеву ходят фашисты", то я написал короткое стихотворение, что Маричка и Антон все. А на самом деле все очевидно: его детей булят, потому что он — вата", — объяснил волонтер.

Напомним, Сергей Притула признался, что чуть не потерял зрение. Также украинские надеяться, что общественный деятель займет кресло министра.