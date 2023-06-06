Кайлі Дженнер показала, як вона відпочивала в Парижі – модель отримала критику

Американська модель Кайлі Дженнер під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома американська модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер показала знімки з Парижу, де вона була нещодавно. Популярна модель показала фото з приватного літаку та розкішного готельного номеру, а також поділилася знімками своїх розваг в Парижі.

Відповідні фотографії Кайлі Дженнер розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Молода американська модель показала, в якій розкоші вона відпочивала у Парижі. Так, Кайлі Дженнер показала фотографію з приватного літаку, який коштує 72 мільйони доларів, а також показала, в якому розкішному номері вона жила.

Крім того, американська бізнесвумен показала фотографію зі своєю мамою Кріс Дженнер, а також зі своєю подругою Айріс Палмер. Також 25–річна модель показала, в якому розкішному автомобілі вона їздила вулицями Парижу.

Користувачі мережі не змогли пройти повз та почали обговорювати нову публікацію Кайлі Дженнер. Люди почали критикувати нові фотографії Кайлі Дженнер, залишаючи багато коментарів під ними, зокрема, акцентуючи увагу на розкіш.

"Ух ти. Подивися, яка ти багата. Дякую, що нагадали нам", "Чесно кажучи, я трохи здивований, що вона курить цигарки. Я думаю, що Кріс та Кейтлін… так що, можливо, це не повний шок", "і ми знаємо, що ви багаті, публікуйте щось, чого ми не бачили, і це страшенно осмислено НУДНО", – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Кайлі Дженнер. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Кайлі Дженнер. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Кайлі Дженнер. Фото: скріншот з Instagram

Варто зазначити, що станом на початок цього року капітал Кайлі Дженнер оцінюється в 700 мільйонів доларів. Такий капітал в американської моделі виник завдяки шоу її родини, а також бренду косметики та засобам догляду за шкірою Kylie.

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