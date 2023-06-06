Кайли Дженнер показала, как она отдыхала в Париже – модель получила критику

Американская модель Кайли Дженнер во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала снимки из Парижа, где она была недавно. Популярная модель показала фото с частного самолета и роскошного гостиничного номера, а также поделилась снимками своих развлечений в Париже.

Соответствующие фотографии Кайли Дженнер разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Молодая американская модель показала, в какой роскоши она отдыхала в Париже. Так, Кайли Дженнер показала фотографию с частного самолета, который стоит 72 миллиона долларов, а также показала, в каком роскошном номере она жила.

Кроме того, американская бизнесвумен показала фотографию со своей мамой Крис Дженнер, а также со своей подругой Айрис Палмер. Также 25–летняя модель показала, в каком роскошном автомобиле она ездила по улицам Парижа.

Пользователи сети не смогли пройти мимо и начали обсуждать новую публикацию Кайли Дженнер. Люди начали критиковать новые фотографии Кайли Дженнер, оставляя много комментариев под ними, в частности, акцентируя внимание на роскоши.

"Ух ты. Посмотри, какая ты богатая. Спасибо, что напомнили нам", "Честно говоря, я немного удивлен, что она курит сигареты. Я думаю, что Крис и Кейтлин… так что, возможно, это не полный шок", "и мы знаем, что вы богаты, публикуйте что-то, чего мы не видели, и это ужасно осмысленно скучно", – написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Кайли Дженнер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Кайли Дженнер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Кайли Дженнер. Фото: скриншот из Instagram

Стоит отметить, что на начало этого года капитал Кайли Дженнер оценивается в 700 миллионов долларов. Такой капитал у американской модели возник благодаря шоу ее семьи, а также бренду косметики и средствам по уходу за кожей Kylie.

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