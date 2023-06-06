Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Частный самолет за 72 миллиона долларов: Кайли Дженнер осудили за роскошь arrow

Частный самолет за 72 миллиона долларов: Кайли Дженнер осудили за роскошь

6 июня 2023 11:28
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Кайли Дженнер показала, как она отдыхала в Париже – модель получила критику
Американская модель Кайли Дженнер во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала снимки из Парижа, где она была недавно. Популярная модель показала фото с частного самолета и роскошного гостиничного номера, а также поделилась снимками своих развлечений в Париже.

Соответствующие фотографии Кайли Дженнер разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Молодая американская модель показала, в какой роскоши она отдыхала в Париже. Так, Кайли Дженнер показала фотографию с частного самолета, который стоит 72 миллиона долларов, а также показала, в каком роскошном номере она жила.

Кроме того, американская бизнесвумен показала фотографию со своей мамой Крис Дженнер, а также со своей подругой Айрис Палмер. Также 25–летняя модель показала, в каком роскошном автомобиле она ездила по улицам Парижа.

Пользователи сети не смогли пройти мимо и начали обсуждать новую публикацию Кайли Дженнер. Люди начали критиковать новые фотографии Кайли Дженнер, оставляя много комментариев под ними, в частности, акцентируя внимание на роскоши.

"Ух ты. Посмотри, какая ты богатая. Спасибо, что напомнили нам", "Честно говоря, я немного удивлен, что она курит сигареты. Я думаю, что Крис и Кейтлин… так что, возможно, это не полный шок", "и мы знаем, что вы богаты, публикуйте что-то, чего мы не видели, и это ужасно осмысленно скучно", – написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Кайли Дженнер
Комментарии со страницы Кайли Дженнер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Кайли Дженнер
Комментарии со страницы Кайли Дженнер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Кайли Дженнер
Комментарии со страницы Кайли Дженнер. Фото: скриншот из Instagram

Стоит отметить, что на начало этого года капитал Кайли Дженнер оценивается в 700 миллионов долларов. Такой капитал у американской модели возник благодаря шоу ее семьи, а также бренду косметики и средствам по уходу за кожей Kylie.

Напомним, мы писали о подробностях романа американской модели Кайли Дженнер и ее нового возлюбленного Тимоти Шаламе.

Ранее мы рассказывали о том, что американская модель Кайли Дженнер впервые показала лицо второго ребенка.

Также мы сообщали о том, как в обычной жизни выглядит американская модель Кайли Дженнер.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас