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Син Джона Бон Джові заручився з зіркою серіалу "Дивні дива"

11 квітня 2023 15:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Син Джона Бон Джові заручився з зіркою серіалу "Дивні дива"
Джейкоб Джові та британська акторка Міллі Боббі Браун. Фото: people.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Син американського музиканта Джона Бон Джові, 20-річний Джейкоб, заручився з зіркою серіалу "Дивні дива", акторкою Міллі Боббі Браун.

Саме вона поділилася з підписниками в Instagram цією новиною.

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19-річна британська акторка опублікувала чорно-білий кадр із заручин пари з видом на море. На руці у Міллі красується каблучка з величезним діамантом.

"Я люблю тебе вже три літа, любий, я хочу їх усі", — лаконічно підписала знімок акторка.

Фотографію прокоментував індійський офіс стрімінгової платформи Netflix: "Спочатку вона перемогла 001, потім знайшла того єдиного".

Чутки про заручини пари з'явилися в мережі в березні, коли Браун опублікувала знімки з прогулянки, на яких засвітила каблучку. Раніше Міллі розповіла, що познайомилася з бойфрендом в Instagram. Закохані якийсь час товаришували, а в червні 2021 року артистка підтвердила стосунки, виклавши знімок, на якому цілує Джейка у щоку.

Акторці всього 19 років, втім окрім гучного проєкту від Netflix вона також знімалася у серіалах "Анатомія Грей", "Американська сімейка" та у фільмах "Годзілла 2. Король монстрів", "Енола Голмс 2". Джейкоб є третьою дитиною музиканта. Хлопець не афішує свою діяльність. 

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Чарльз III та королева-консорт Камілла не святкували 18-ту річницю весілля. Також ми розповідали, що американська співачка Лана Дель Рей планує весілля з бойфрендом, з яким зустрічається лише кілька місяців.

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