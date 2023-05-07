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Приостановлено производство финального сезона сериала "Очень странные дела": причина

7 мая 2023 16:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Приостановлено производство финального сезона сериала "Очень странные дела": причина
Фрагмент из сериала "Очень странные дела". Фото: Netflix
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Стриминговая компания Netflix приостановила производство финального сезона популярного сериала "Очень странные дела". Причиной стала забастовка членов Гильдии сценаристов США. По словам создателей шоу, братьев Даффер, работа над сценарием продолжается даже во время съемок. Так что без писателей команда не сможет снять сериал.

Об этом шоуранеры "Очень странных дел" написали в Twitter.

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Подробности

Братья Даффер выразили надежду, что сценаристы вскоре смогут договориться с киностудиями и достичь улучшений условий труда.

"Дафферы на связи. Работа над сценарием не прекращается после начала съемок. Мы хотели бы начать производство продолжения с нашим замечательным кастом и съемочной командой, но во время забастовки сценаристов это невозможно. Надеемся, что вскоре стороны примут справедливое решение и мы сможем вернуться к работе. Конец связи", — написали они.

"Очень странные дела" — один из крупнейших сериалов Netflix, который пострадал в результате забастовки. В стриминговой платформе подтвердили, что работа над финальным сезоном приостановлена, и пока неизвестно, когда авторы вернутся к производству.

О чем сериал "Очень странные дела"

Сюжет начинается в 1983 году в американском штате Индиана, где таинственным образом пропал мальчик. Его мать, друзья и шеф местной полиции начинают поиски, раскрывая существование рядом параллельного мира, угрожающего их городку.

Сериал получил высокие оценки телекритиков, отметивших атмосферность, актерскую игру и отсылку к жанровым фильмам 1980-х годов. Для просмотра доступны четыре сезона шоу.

Напомним, ранее мы писали, что голливудская актриса Дрю Бэрримор отказалась вести престижную премию из-за забастовки сценаристов в США. Также мы рассказывали, что 18-летний актер сериала "Очень странные дела" сделал каминг-аут.

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