Продюсер Поляковой рассказал, что культовые Army Of Lovers хотели представлять Украину на "Евровидении"

Продюсер Поляковой рассказал, что группа Army Of Lovers хотели представлять Украину на "Евровидении"
Легендарная шведская группа Army Of Lovers хотела спеть на конкурсе от Украины свою новую песню Love is blue, которую записали вместе с украинской певицей Олей Поляковой и которая стала синглом первого за 10 лет альбома шведского коллектива, но из-за правил Нацотбора не смогла этого сделать.
Об этом рассказал продюсер Михаил Ясинский на своей странице в Facebook.
Правила Нацотбора помешали группе Army Of Lovers представить Украину на Евровидении
Вчера завершился прием заявок на вокальный конкурс "Евровидение-2024". Исполнитель хитов Crucified, Obsession и Sexual Revolution, легендарная группа Army of Lovers, тоже намеревалась принять участие в украинском Нацотборе, но согласно правилам конкурса из-за своих концертов в России в 2014 году не смогли этого сделать.
"Думаю, это было бы интересно, зрелищно, необычно и очень неожиданно для всех! Но... Они также давали концерты в России после 9 марта 2014 года. Да, не только они. И не только иностранцы, которые могли бы украсить отбор, добавить новый драйв и выйти за пределы уже немного надоедливой молодежной этно-альтернативы. Мир поп-музыки гораздо цветнее, как и ее аудитория", — поделился продюсер.
Ясинский отметил, что также эту возможность потеряли и многие другие украинские профессиональные артисты, которые по разным обстоятельствам из-за правил не могут принять участие в отборе, но которые доказали свою гражданскую позицию и сейчас много работают для своей страны.
Недавно группа Army Of Lovers и украинская певица Оля Полякова представили совместный трек Love is blue, который сейчас стремительно продвигается к первым позициям топ-чартов Швеции и Дании. Авторами песни стали продюсеры Александр Бард и Андерс Хенсон.
Кстати, сама Оля Полякова также неоднократно заявляла, что хотела бы представлять Украину на "Евровидении", если правила конкурса изменят. У певицы даже уже есть готовый хит от авторов песен-победителей прошлых лет.
Ранее мы писали, что Полякова и защитник "Азовстали" помогли отстроить разрушенный оккупантами детсад.
Напомним, Оля Полякова поздравила супруга с годовщиной.
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