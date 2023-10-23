Продюсер Поляковой рассказал, что культовые Army Of Lovers хотели представлять Украину на "Евровидении"

Продюсер Михаил Ясинский. Фото: facebook.com/mikeyasinskiy.

Легендарная шведская группа Army Of Lovers хотела спеть на конкурсе от Украины свою новую песню Love is blue, которую записали вместе с украинской певицей Олей Поляковой и которая стала синглом первого за 10 лет альбома шведского коллектива, но из-за правил Нацотбора не смогла этого сделать.

Об этом рассказал продюсер Михаил Ясинский на своей странице в Facebook.

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Вчера завершился прием заявок на вокальный конкурс "Евровидение-2024". Исполнитель хитов Crucified, Obsession и Sexual Revolution, легендарная группа Army of Lovers, тоже намеревалась принять участие в украинском Нацотборе, но согласно правилам конкурса из-за своих концертов в России в 2014 году не смогли этого сделать.

Продюсер Михаил Ясинский о "Евровидении". Фото: facebook.com/mikeyasinskiy.

"Думаю, это было бы интересно, зрелищно, необычно и очень неожиданно для всех! Но... Они также давали концерты в России после 9 марта 2014 года. Да, не только они. И не только иностранцы, которые могли бы украсить отбор, добавить новый драйв и выйти за пределы уже немного надоедливой молодежной этно-альтернативы. Мир поп-музыки гораздо цветнее, как и ее аудитория", — поделился продюсер.

Ясинский отметил, что также эту возможность потеряли и многие другие украинские профессиональные артисты, которые по разным обстоятельствам из-за правил не могут принять участие в отборе, но которые доказали свою гражданскую позицию и сейчас много работают для своей страны.

Недавно группа Army Of Lovers и украинская певица Оля Полякова представили совместный трек Love is blue, который сейчас стремительно продвигается к первым позициям топ-чартов Швеции и Дании. Авторами песни стали продюсеры Александр Бард и Андерс Хенсон.

Кстати, сама Оля Полякова также неоднократно заявляла, что хотела бы представлять Украину на "Евровидении", если правила конкурса изменят. У певицы даже уже есть готовый хит от авторов песен-победителей прошлых лет.

Ранее мы писали, что Полякова и защитник "Азовстали" помогли отстроить разрушенный оккупантами детсад.

Напомним, Оля Полякова поздравила супруга с годовщиной.