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Продюсерка Ірина Горова показала рідкісні фото з 26-річною донькою

17 вересня 2023 15:49
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Продюсерка Ірина Горова показала рідкісні фото з 26-річною донькою
Ірина Горова з донькою Наталею на відпочинку. Фото Instagram gorovaya_irina
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Власниця музичного лейблу Pomitni, з яким співпрацює співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та інші зірки, Ірина Горова поділилася рідкісними фото зі своєю донькою Наталею. Вона написала зворушливий допис, у якому привітала свою старшу дитину з 26-річчям. 

Фото продюсерка опублікувала у своєму Instagram.

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Подробиці

Донька Ірини Горової Наталія — її дитина від першого шлюбу з  репером Юрієм Горовим, відомим за псевдонімом UGO. Також вона виховує 15-річного сина від свого другого чоловіка, шоумена Потапа. 

 

У дописі зіркова мама опублікувала добірку фото з донькою з їх сумісних подорожей, а також кумедні світлини, і зворушливо привітала. 

"Натуся, з днем народження! Ти моя світла, ніжна, неймовірно добра і відкрита донечка. Люблю тебе, пишаюсь твоїми досягненнями, щаслива, що ти у мене є". — привітала Горова доньку у дописі в Instagram.

 

Ирина Горовая Наталия Горовая
Ірина Горова з донькою. Фото Instagram gorovaya_irina
Ирина Горовая Наталия Горовая
Ірина Горова з донькою. Фото Instagram gorovaya_irina
Ирина Горовая Наталия Горовая
Ірина Горова з донькою. Фото Instagram gorovaya_irina
Ирина Горовая Наталия Горовая
Ірина Горова з донькою. Фото Instagram gorovaya_irina

Прихильники і зіркові друзі продюсерки приєдналися до привітань у коментарях. 

Іменинниця, у свою чергу, опублікувала фото зі святковим десертом зі свічками і натякнула, що вже другий рік поспіль загадує одне і те саме бажання — перемогу України у війні з ворогом.

 

Нещодавно День народження відсвяткував син Ірини Горової і Потапа Андрій. Батьки його зворушливо привітали. Днями Горова присоромила українців за неповагу до військових та волонтерів.


 

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