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Продюсер Ирина Горовая показала редкие фото с 26-летней дочерью

17 сентября 2023 15:49
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Продюсер Ирина Горовая показала редкие фото с 26-летней дочерью
Ирина Горовая с дочерью Натальей на отдыхе. Фото Instagram gorovaya_irina
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Обладательница музыкального лейбла Pomitni, с которым сотрудничает певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и другие звезды, Ирина Горовая поделилась редкими фото со своей дочерью Наталией. Она написала трогательный пост, в котором поздравила своего старшего ребенка с 26-летием.

Фото продюсер опубликовала в своем Instagram .

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Подробности

Дочь Ирины Горовой Наталья — ее ребенок от первого брака с рэпером Юрием Горовым, известным по псевдониму UGO. Также она воспитывает 15-летнего сына от второго супруга, шоумена Потапа.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Gorova Iryna (@gorovaya_irina)

В сообщении звездная мама опубликовала подборку фото с дочерью из их совместных путешествий, а также забавные фотографии, и трогательно поздравила.

"Натусь, с днем рождения! Ты моя светлая, нежная, невероятно добрая и открытая доченька. Люблю тебя, горжусь твоими достижениями, счастлива, что ты у меня есть". — поздравила Горовая дочь в публикации в Instagram.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Gorova Iryna (@gorovaya_irina)

Ирина Горовая Наталья Горовая
Ирина Горовая с дочерью. Фото Instagram gorovaya_irina
Ирина Горовая Наталья Горовая
Ирина Горовая с дочерью. Фото Instagram gorovaya_irina
Ирина Горовая Наталья Горовая
Ирина Горовая с дочерью. Фото Instagram gorovaya_irina
Ирина Горовая Наталья Горовая
Ирина Горовая с дочерью. Фото Instagram gorovaya_irina

Поклонники и звездные друзья продюсера присоединились к поздравлениям в комментариях.

Именинница, в свою очередь, опубликовала фото с праздничным десертом со свечами и намекнула, что уже второй год подряд загадывает одно и то же желание — победу Украины в войне с врагом.

 

Недавно День рождения отметил сын Ирины Горовой и Потапа Андрей. Родители его трогательно поздравили. На днях Ирина Горовая пристыдила украинцев за неуважение к военным и волонтерам.

 

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