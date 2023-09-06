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Потап ніжно привітав сина з 15-річчям

6 вересня 2023 20:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Потап ніжно привітав сина з 15-річчям
Репер Потап з сином. Фото: instagram.com/realpotap/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сину українського продюсера та репера Потапа сьогодні 15 років. Хлопець, який народився у шлюбі з продюсеркою Іриною Горовою, отримав вітання від зіркових батьків.

Теплі слова Потап та Ірина опублікували в Instagram.

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Андрієві сьогодні виповнюється 15 років. Потап показав світлину, як грав із сином у баскетбол.

 

Потап з сином.
Репер Потап з сином. Фото: instagram.com/realpotap/

"15 років! Син! Люблю тебе! Тільки вперед і вгору! З днем народження, сину", — прокоментував Потап знімок.

Ірина Горова теж ніжно привітала сина з днем народження. Продюсерка показала миле відео з домашнього архіву.

 

"Котику, з днем народження! Обожнюю тебе, пишаюсь, люблю і отримую надзвичайну насолоду, спостерігаючи за твоїм дорослішанням. Дякую тобі за твою доброту, довіру, любов і дружбу. Я поряд", — прокоментувала допис Ірина.

Нагадаємо, штучний інтелект створив Потапу допис про Україну.

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