Піар на війні — Олена Мозгова розкритикувала колег по шоу-бізнесу

Продюсерка Олена Мозгова різко розкритикувала колег по шоу-бізнесу, які публікують нагороди від ЗСУ
Від початку повномасштабної війни більшість українських знаменитостей почали допомагати ЗСУ, переселенцям, біженцям, брати участь в інших благодійних ініціативах та поширювати публікації у своїх соцмережах про наслідки кривавої політики кремля. За це нерідко вони отримують відзнаки від військових, мерів різних міст та численних організацій.
У своєму Facebook продюсерка Олена Мозгова різко висловилась з цього приводу.
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Деякі знаменитості публікують у соцмережах нагороди, які отримують за свою благодійну діяльність. Втім, досвідчена продюсерка вважає це піаром на війні. Мовчати Мозгова не стала. І написала звернення до колег.
"Коли я бачу, як шоубіз викладає свої грамоти, медалі й ордени за допомогу армії, за вагомий внесок, за самовіддану працю на… Фу! Вас самих від себе не нудить орденосці-грамотоностці? Народні, заслужені, простуджені, навіщо вам це все? Навіщо ви це публікуєте? Вам не соромно за свої "значні" заслуги? Совок головного мозку", — написала Мозгова.
Артисти не стали коментувати публікацію продюсерки. Втім, деякі колеги та підписники висловились з цього приводу.
- Згодна на всі 100%. Добро робиться тихо. Все інше — театр
- Це і правда якась незрозуміла для мене також функція дорослого мозку. Це то що в релігії називають — гординя, чи в науці — інфантилізмом
- Моя Вам повага за правдиві слова! Молодець
- Думала, що це бісить тільки мене…
Нагадаємо, раніше ми писали, що на восьму річницю весілля Олени Мозгової та співака Девіда Аксельрода останній поділився чуттєвими спогадами того дня. Також ми розповідали, що співак та композитор Дмитро Монатік (MONATIK) показав грамоти подяки, які отримав від захисників та захисниць нашої країни.