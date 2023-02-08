Пиар на войне — Елена Мозговая подвергла критике коллег по шоу-бизнесу

Продюсер Елена Мозговая резко раскритиковала коллег

С начала полномасштабной войны большинство украинских знаменитостей начали помогать ВСУ, переселенцам, беженцам, участвовать в других благотворительных инициативах и распространять публикации в своих соцсетях о последствиях кровавой политики кремля. За это нередко они получают награды от военных, мэров разных городов и многочисленных организаций.

В своем Facebook продюсер Елена Мозгова резко высказалась по этому поводу.

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Некоторые знаменитости публикуют в соцсетях награды, получаемые за свою благотворительную деятельность. Впрочем, опытный продюсер считает это пиаром на войне. Молчать Мозговая не стала. И написала обращение к коллегам.

"Когда я вижу, как шоубиз преподает свои грамоты, медали и ордена за помощь армии, за весомый вклад, за самоотверженный труд на… Фу! Вас самих от себя не тошнит орденцы-грамотоностцы? Народные, заслуженные, простуженные, зачем это вам все? Зачем вы это публикуете? Вам не стыдно за свои "значительные" заслуги? Совок головного мозга", — написала Мозгова.

Артисты не стали комментировать публикацию продюсера. Впрочем, некоторые коллеги и подписчики высказались по этому поводу.

Согласна на все 100%. Добро делается тихо. Все остальное — театр

Это и правда какая-то непонятная для меня функция взрослого мозга. Это то, что в религии называют гордыня, или в науке инфантилизмом

Мое Вам уважение за правдивые слова! Молодец

Думала, что это бесит только меня…

Напомним, ранее мы писали, что на восьмую годовщину свадьбы Елены Мозговой и певца Дэвида Аксельрода последний поделился чувственными воспоминаниями того дня. Также мы рассказывали, что певец и композитор Дмитрий Монатик (MONATIK) показал грамоты благодарности, полученные от защитников и защитниц нашей страны.