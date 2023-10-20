Профсоюз актеров США призывал не надевать костюмы на Хэллоуин из-за забастовки

Празднование Хэллоуина. Иллюстративное фото: REUTERS/Tyrone Siu

Профсоюз актеров США Sag-Aftra предупредил своих участников о том, что переодевание в своих любимых персонажей из фильмов на Хэллоуин может быть нарушением правил забастовки. Отмечается, что забастовка актеров длится уже четыре месяца.

Об этом пишет The Guardian.

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По информации журналистов, неизвестно, когда завершится такая форма протеста, ведь 11 октября в очередной раз сорвались переговоры между Sag-Aftra и организацией, которая представляет студию, сети и стриминговые сервисы, а именно Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP).

Что посоветовали в профсоюзе

"Выбирайте костюмы, вдохновленные обобщенными персонажами и фигурами (призрак, зомби, паук и т.д.)", — посоветовали в пособии и добавили, что члены профсоюза не должны "публиковать фотографии костюмов, вдохновленных забастовочным контентом, в социальных сетях".

Как известно, киноперсонаж Барби и телеперсонал Середа Аддамс должны стать двумя самыми популярными костюмами в этом году на Хэллоуин, однако в профсоюзе призвали своих членов отказаться от персонажей, которых сыграли актеры.

Как отреагировали звезды

"Я с нетерпением жду, когда смогу кричать "чесотка" на свою 8-летнюю дочь всю ночь. Она не в профсоюзе, но ей нужно научиться", — отреагировал на призыв профсоюза в своем Twitter известный актер, сыгравший Дедпула, Райан Рейнольдс.

Скриншот сообщения со страницы Райана Рейнольдса в Twitter

Напомним, ранее мы писали, что Netflix планирует повысить цены на тарифные планы без рекламы после завершения забастовок голливудских актеров и сценаристов. Это должно произойти не сразу, а через несколько месяцев.