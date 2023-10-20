Профсоюз актеров США призывал не надевать костюмы на Хэллоуин из-за забастовки

Профсоюз актеров США призвал не надевать костюмы на Хэллоуин из-за забастовки
Профсоюз актеров США Sag-Aftra предупредил своих участников о том, что переодевание в своих любимых персонажей из фильмов на Хэллоуин может быть нарушением правил забастовки. Отмечается, что забастовка актеров длится уже четыре месяца.
Об этом пишет The Guardian.
Забастовка актеров
По информации журналистов, неизвестно, когда завершится такая форма протеста, ведь 11 октября в очередной раз сорвались переговоры между Sag-Aftra и организацией, которая представляет студию, сети и стриминговые сервисы, а именно Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP).
Что посоветовали в профсоюзе
"Выбирайте костюмы, вдохновленные обобщенными персонажами и фигурами (призрак, зомби, паук и т.д.)", — посоветовали в пособии и добавили, что члены профсоюза не должны "публиковать фотографии костюмов, вдохновленных забастовочным контентом, в социальных сетях".
Как известно, киноперсонаж Барби и телеперсонал Середа Аддамс должны стать двумя самыми популярными костюмами в этом году на Хэллоуин, однако в профсоюзе призвали своих членов отказаться от персонажей, которых сыграли актеры.
Как отреагировали звезды
"Я с нетерпением жду, когда смогу кричать "чесотка" на свою 8-летнюю дочь всю ночь. Она не в профсоюзе, но ей нужно научиться", — отреагировал на призыв профсоюза в своем Twitter известный актер, сыгравший Дедпула, Райан Рейнольдс.
Напомним, ранее мы писали, что Netflix планирует повысить цены на тарифные планы без рекламы после завершения забастовок голливудских актеров и сценаристов. Это должно произойти не сразу, а через несколько месяцев.
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