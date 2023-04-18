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Прокуратура Лос-Анджелеса отримала розслідування від поліції щодо скандальної справи Армі Гаммера

18 квітня 2023 11:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Прокуратура Лос-Анджелеса отримала розслідування від поліції щодо скандальної справи Армі Гаммера
Голлівудський актор Армі Гаммер. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Два роки тому американського актора Армі Гаммера звинуватили у зґвалтуванні та в цілій низці насильницьких інцидентів з натяками на канібалізм. Тільки цього лютого кінозірка вперше прокоментував гучний скандал. Тим часом департамент поліції Лос-Анджелеса передав окружному прокурору розслідування звинувачень у сексуальному насильстві проти Армі Гаммера.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Про звинувачення

Потерпіла Еффі Ангелова звинуватила актора "Соціальної мережі" у зґвалтуванні під час пресконференція в березні 2021 року. Тоді вона зробила гучну заяву разом зі своєю адвокаткою Глорією Алред.

Еффі стверджувала, що Гаммер "жорстоко" зґвалтував її 2017 року, коли вони таємно мали роман. Вона також стверджувала, що Армі знущався над нею "психічно, емоційно та сексуально" протягом їхніх чотирирічних стосунків.

Реакція Гаммера

В нещодавньому телеінтерв'ю актор зізнався, що його інтереси до БДСМ проявилися після того, як він зазнав сексуального насильства у віці 13 років молодим пастором у церкві його сім’ї. 36-річний актор запевняє, що він ніколи нікому не нав’язувався і не примушував до сексу без згоди на це. 

Гаммер зізнався, що зраджував тодішній дружині Елізабет Чемберс у 2017 році. Він підтвердив, що у нього був роман з Еффі Ангеловою, однією з жінок, які звинуватили його в нападі. Актор запевняє, що їхні стосунки були за згодою.

 Актор Армі Гаммер на одній з пресконференцій. Фото: Wikimedia Commons

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Ендрю збирається судитися з жінкою, яка звинувачувала його в сексуальному насильстві. Також ми розповідали, що викривача блогера Спартака Субботи, психолога Іллю Полуденного, звинуватили в сексі з клієнтками.

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