Прокуратура Лос-Анджелеса получила расследование от полиции по скандальному делу Арми Хаммера

Голливудский актер Арми Хаммер. Фото: коллаж Новини.LIVE

Два года назад американского актера Арми Хаммера обвинили в изнасиловании и в целом ряде насильственных инцидентов с намеками на каннибализм. Только в этом феврале кинозвезда впервые прокомментировал громкий скандал. Между тем, департамент полиции Лос-Анджелеса передал окружному прокурору расследование обвинений в сексуальном насилии против Арми Хаммера.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Об обвинении

Потерпевшая Эффи Ангелова обвинила актера "Социальной сети" в изнасиловании во время пресс-конференции в марте 2021 года. Тогда она сделала громкое заявление вместе со своим адвокатом Глорией Алред.

Эффи утверждала, что Хаммер "жестоко" изнасиловал ее в 2017 году, когда они тайно имели роман. Она также утверждала, что Арми издевался над ней "психически, эмоционально и сексуально" в течение их четырехлетних отношений.

Реакция Хаммера

В недавнем телеинтервью актер признался, что его интересы к БДСМ проявились после того, как он подвергся сексуальному насилию в возрасте 13 лет молодым пастором в церкви его семьи. 36-летний актер уверяет, что он никогда никому не навязывался и не принуждал к сексу без согласия.

Хаммер признался, что изменял тогдашней жене Элизабет Чемберс в 2017 году. Он подтвердил, что у него был роман с Эффи Ангеловой, одной из женщин, обвинивших его в нападении. Актер уверяет, что их отношения были по согласию.

Актер Арми Гаммер на одной из пресс-конференций. Фото: Wikimedia Commons

Напомним, ранее мы писали, что принц Эндрю собирается судиться с женщиной, обвинявшей его в сексуальном насилии. Также мы рассказывали, что обличителя блогера Спартака Субботы, психолога Илью Полуденного, обвинилив сексе с клиентками.