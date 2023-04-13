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Викривача блогера Спартака Субботи, психолога Полуденного, звинуватили в сексі з клієнтками

13 квітня 2023 14:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Викривача блогера Спартака Субботи, психолога Полуденного, звинуватили в сексі з клієнтками
Психотерапевт Ілля Полудьонний на світському заході. Фото: jetsetter.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Гучне розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного щодо блогера, психолога Спартака (Олександра) Субботи, спричинило жваві обговорення викриття у соцмережах. Спартака скасовують, втім дісталось і Іллі, якому закидають нещирість. 

Про нібито порушення професійного та етичного кодексу Полудьонним у своєму Instagram розповіла його колежанка. 

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Психологиня Ганна Гопкало розповіла, що Ілля був її психотерапевтом і сексуальним партнером, попри те, що це найголовніше порушення етичного кодексу психотерапевта. Жінка вперше потрапила на сеанс до Полуденного 2017 року після смерті свого батька. 

"На момент початку цього роману я вже трохи навчалась гештальт-терапії і чула про те що спати з клієнтами не можна. Проте запевняла себе що це нічого страшного, що я сама хочу і як клієнтка можу собі дозволити, що це мій вибір. Лише через декілька років, коли я вже сама працювала з клієнтами, я змогла подивитись на цю ситуацію з позиції терапевта. І мене це ро***бало", — написала Ганна. 

Психологиня Ганна Гопкало. Фото: Instagram/gopkalo.psy

Втім, в інших публікаціях вона вирішила відповісти на деякі запитання, які отримала від користувачів соцмереж. Так, з’ясувалось, що Ганна відвідувала не особисті прийоми, а групові зустрічі на шквал кінотерапії. Через це жінці закидають нещирість та піар на гучному розслідуванні Полудьонного. 

  • Вирішили зробити з себе жертву, наче вас змусили вступати з ним у стосунки та похайпитися, поки є час. Браво
  • Вибачте, але ви не на усі питання відповіли, а тільки на зручні для себе
  • Жаль, що ви як психолог обрали зараз під шумок це розповісти замість допомогти викрити самозванця і психопата
  • Для чого ви в попередньому пості тегали медіа та інтерв'юерів?
  • Коротше, ніяких чітких відповідей. Розходимося.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співведучий "Подкаст терапії" Євген Янович скасував тур та випуск нового епізоду. Також ми розповідали, що пропутінського французького актора Жерара Депардьє звинуватили у сексуальному насильстві.

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