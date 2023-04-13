Викривача блогера Спартака Субботи, психолога Полуденного, звинуватили в сексі з клієнтками

Психотерапевт Ілля Полудьонний на світському заході. Фото: jetsetter.ua

Гучне розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного щодо блогера, психолога Спартака (Олександра) Субботи, спричинило жваві обговорення викриття у соцмережах. Спартака скасовують, втім дісталось і Іллі, якому закидають нещирість.

Про нібито порушення професійного та етичного кодексу Полудьонним у своєму Instagram розповіла його колежанка.

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Психологиня Ганна Гопкало розповіла, що Ілля був її психотерапевтом і сексуальним партнером, попри те, що це найголовніше порушення етичного кодексу психотерапевта. Жінка вперше потрапила на сеанс до Полуденного 2017 року після смерті свого батька.

"На момент початку цього роману я вже трохи навчалась гештальт-терапії і чула про те що спати з клієнтами не можна. Проте запевняла себе що це нічого страшного, що я сама хочу і як клієнтка можу собі дозволити, що це мій вибір. Лише через декілька років, коли я вже сама працювала з клієнтами, я змогла подивитись на цю ситуацію з позиції терапевта. І мене це ро***бало", — написала Ганна.

Психологиня Ганна Гопкало. Фото: Instagram/gopkalo.psy

Втім, в інших публікаціях вона вирішила відповісти на деякі запитання, які отримала від користувачів соцмереж. Так, з’ясувалось, що Ганна відвідувала не особисті прийоми, а групові зустрічі на шквал кінотерапії. Через це жінці закидають нещирість та піар на гучному розслідуванні Полудьонного.

Вирішили зробити з себе жертву, наче вас змусили вступати з ним у стосунки та похайпитися, поки є час. Браво

Вибачте, але ви не на усі питання відповіли, а тільки на зручні для себе

Жаль, що ви як психолог обрали зараз під шумок це розповісти замість допомогти викрити самозванця і психопата

Для чого ви в попередньому пості тегали медіа та інтерв'юерів?

Коротше, ніяких чітких відповідей. Розходимося.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співведучий "Подкаст терапії" Євген Янович скасував тур та випуск нового епізоду. Також ми розповідали, що пропутінського французького актора Жерара Депардьє звинуватили у сексуальному насильстві.