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Прокуратура Москви перевіряє Валерія Меладзе на факт фінансування ЗСУ

7 квітня 2023 14:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Російський співак грузинського походження Валерій Меладзе на концерті. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Генпрокуратура рф доручила прокуратурі Москви провести перевірку одіозного російського співака грузинського походження Валерія Меладзе щодо можливого фінансування Збройних сил України.

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Донос на скандального музиканта до прокуратури написав голова громадської організації "Федеральний проєкт з безпеки та боротьби з корупцією" Віталій Бородін. Він заявляє, що Меладзе "неодноразово виступав із критикою спеціальної військової операції (так в рф й досі називають війну. — Ред.) в Україні, а також вимовив гасло українських націоналістів під час корпоративу в ОАЕ".

Цієї весни було скасовано чимало концертів молодшого з братів Меладзе в країні-терористі, у тому числі в містах Красноярську, Іркутську, Новосибірську, Барнаулі, Москві та Ростові-на-Дону.

Нагадаємо, раніше ми писали, що питання українського журналіста розлютило Валерія Меладзе, який відпочивав з родинами кремлівських міністрів в Куршевелі (Франція). 

Також ми розповідали, що телеведуча та громадська діячка Катерина Осадча прокоментувала скандал з Валерієм Меладзе, який виправдовувався перед путіністами через свій лозунг "Героям слава" на концерті в Об’єднаних Арабських Еміратах.

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