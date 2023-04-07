Прокуратура Москви перевіряє Валерія Меладзе на факт фінансування ЗСУ
Генпрокуратура рф доручила прокуратурі Москви провести перевірку одіозного російського співака грузинського походження Валерія Меладзе щодо можливого фінансування Збройних сил України.
Про це повідомляють росЗМІ.
Донос на скандального музиканта до прокуратури написав голова громадської організації "Федеральний проєкт з безпеки та боротьби з корупцією" Віталій Бородін. Він заявляє, що Меладзе "неодноразово виступав із критикою спеціальної військової операції (так в рф й досі називають війну. — Ред.) в Україні, а також вимовив гасло українських націоналістів під час корпоративу в ОАЕ".
Цієї весни було скасовано чимало концертів молодшого з братів Меладзе в країні-терористі, у тому числі в містах Красноярську, Іркутську, Новосибірську, Барнаулі, Москві та Ростові-на-Дону.
Нагадаємо, раніше ми писали, що питання українського журналіста розлютило Валерія Меладзе, який відпочивав з родинами кремлівських міністрів в Куршевелі (Франція).
Також ми розповідали, що телеведуча та громадська діячка Катерина Осадча прокоментувала скандал з Валерієм Меладзе, який виправдовувався перед путіністами через свій лозунг "Героям слава" на концерті в Об’єднаних Арабських Еміратах.